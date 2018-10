Hoa hậu H’Hen Niê xuống đường bán sách gây quỹ từ thiện

Nếu như trong tập 1, cô đã thể hiện cho khán giả thấy kỹ năng make up và định hình phong cách thì ở teaser tập 2 vừa được công bố, hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê kêu gọi mọi người ủng hộ mua sách đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đây là một phần thuộc dự án cộng đồng mà Hoa hậu H’Hen Niê sẽ mang đến cuộc thi Miss Universe 2018. Với mong muốn nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp xuống đường kêu gọi, vận động mọi người tham gia ủng hộ chương trình thiện nguyện “Cùng hành động vì giáo dục”. Cô không ngần ngại đến gặp từng người đi đường, trình bày về chương trình, thậm chí còn chủ động kêu gọi mọi người đến tham gia bằng mạng xã hội. Hoa hậu H’Hen Niê tổ chức buổi quyên góp thông qua hình thức mua sách với giá niêm yết hoặc cao hơn, tùy vào lòng hảo tâm của mọi người. Buổi quyên góp này do chính Hoa hậu H’Hen Niê lên ý tưởng, kêu gọi sự tài trợ từ các đơn vị, đồng thời cô cũng tỉ mỉ chăm chút cho tủ sách, đích thân trang trí và setup. Trước đó, Hoa hậu H’Hen Niê đã cam kết gây quỹ với khoản tiền 22.000 USD (tương đương 512 triệu đồng), để thiết lập một thư viện thân thiện Room To Read tại tỉnh Lâm Đồng và học bổng cho 50 trẻ em tại các nước trên thế giới của tổ chức Room To Read. Tuy nhiên, “Thử thách bán sách” không phải là điều dễ dàng với Hoa hậu H’Hen Niê và cô phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, những tình huống “nằm ngoài dự đoán” từ thời tiết và người đi đường, đòi hỏi phải vận dụng kỹ năng xử lý để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ. Hoa hậu H'Hen Niê chụp ảnh cùng các bạn trẻ hâm mộ. Bên cạnh đó, có mặt ở đường sách từ sáng tới tối, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được sự lo lắng trước viễn cảnh buổi quyên góp không thành công như mong muốn. Tập 2 series “H’Hen Niê – Road to Miss Universe 2018”, lên sóng vào Chủ Nhật, 14/10/2018 lúc 20h trên trang Youtube Miss Universe Vietnam và fanpage Miss Universe Vietnam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam./.

