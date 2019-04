Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc chia sẻ áp lực nổi tiếng khi mới 19 tuổi

“Hành trình từ trái tim” 2019 đã có mặt tại Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin (Lâm Đồng) với sự đồng hành của Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Thuỳ Dung và Á hậu Hoàng My.

Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với các sinh viên bởi ngoại hình trẻ trung, năng động của cô gái 19 tuổi, đúng độ tuổi của các sinh viên. Mặc bộ đầm bó màu trắng, Tiểu Vy khoe vóc dáng thiếu nữ với chiều cao 1,74m và vòng eo 60cm đáng ngưỡng mộ. Cùng với Hoa hậu Kỳ Duyên, cả hai đã nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và sự thân thiện, thông minh trong ứng xử.

Hoa hậu Tiểu Vy.

Á hậu Hoàng My, Thùy Dung cũng rạng rỡ không kém trong các thiết kế màu trắng, khoe khéo thế mạnh ngoại hình.

Dàn Hoa hậu, Á hậu rạng ngời với sắc trắng.

Tại buổi giao lưu, Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc khi nhận được câu hỏi “làm thế nào để vượt qua được áp lực nổi tiếng khi mới 19 tuổi” từ Tiến sĩ Hữu Đức.

Tiểu Vy nghẹn ngào trả lời: “Vy mới thi học kỳ xong ngày hôm qua và ngay lập tức đáp chuyến bay tới Đà Lạt để tham gia hành trình tặng sách ý nghĩa này. Ngày hôm nay Vy có rất nhiều cảm xúc bởi vì từ khi tham gia hành trình, được đọc những cuốn sách mà hành trình trao tặng, Tiểu Vy đã học hỏi, khám phá và tích lũy được nhiều vốn tri thức cũng như ứng xử trong cuộc sống. Nhờ đó, Vy biết cách vượt qua những áp lực mà một cô gái trẻ đang ở độ tuổi teen gặp phải khi trở thành hoa hậu".

Vẻ rạng ngời của Hoa hậu 19 tuổi.

Á hậu Thùy Dung nhận được nhiều tình cảm của sinh viên khi mở đầu phần giao lưu, cô đã tinh tế nhận xét các bạn sinh viên Đà Lạt rất xinh đẹp cả ngoại hình và tâm hồn. Đó cũng là lý do khiến Thùy Dung kể câu chuyện cô từng là một sinh viên rụt rè, tự ti nhưng đã nỗ lực thay đổi bản thân để trở thành một người đẹp đa tài: giao tiếp được bằng tiếng Anh, tiếng Nhật; đàn hay; vẽ giỏi và giờ cô chọn làm MC cũng chính là nghề mà cô sợ nhất trong quá khứ vì mỗi khi xuất hiện trước đám đông là… run.



Á hậu Thuỳ Dung.

Á hậu Hoàng My gây chú ý bởi câu chuyện trải nghiệm ở những vùng đất mới, thưởng thức cuộc sống và thu thập kiến thức để thực hiện khát vọng trở thành đạo diễn. Hiện Hoàng My đang làm phim tư liệu về trí tuệ của người Do Thái bởi “My cảm kích trí thông minh và bản lĩnh của họ nên mong muốn làm một bộ phim tư liệu để mọi người phần nào hiểu được tại sao họ lại giỏi đến thế”.

Á hậu Hoàng My.

Kỳ Duyên từ khi đăng quang Hoa hậu năm 2014 đã phải đối mặt với không ít ồn ào, rắc rối, đỉnh điểm là khi bị dư luận tẩy chay, đòi tước vương miện. Cứ tưởng Kỳ Duyên không lấy lại được những thứ đã mất, nhưng cô đã chứng minh được điều ngược lại. Sau bão tố, Kỳ Duyên trở lại là hoa hậu nhận được nhiều thiện cảm, đặc biệt là trong giới trẻ.



Hoa hậu Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cho biết, để có được ngày hôm nay cô đã phải cố gắng mỗi ngày trong suốt 3 năm qua. Cuốn sách “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” trở thành động lực để cô vượt qua chông gai./.



