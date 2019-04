Huyền My hồn nhiên chơi gắp gấu bông khi diện váy dạ hội

Cuối tuần qua, Á hậu Huyền My có mặt ở TP. HCM để tham dự sự kiện. Là một trong những người đẹp đắt show event, quảng cáo nhất hiện nay; Huyền My thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và Sài Gòn để đảm bảo công việc. Xuất hiện ở sự kiện, Huyền My lựa chọn bộ váy dạ hội tông màu vàng đính đá cầu kỳ của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Thiết kế với chi tiết xẻ trên, hở dưới giúp Á hậu Việt Nam 2014 khoe được thân hình gợi cảm và xinh đẹp lộng lẫy như một ‘nữ thần’. Cô chọn phong cách trang điểm đậm nét, sắc sảo và búi tóc cao để toát lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ. Huyền My cũng rất tinh ý khi lựa chọn những phụ kiện như giày cao gót, hoa tai đồng điệu với trang phục. Chú thích ảnh Nếu tinh ý có thể nhận thấy trước Huyền My, một mỹ nhân khác đã từng diện thiết kế lộng lẫy này đó chính là Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 Valeria Vazquez Latorre khi cô đến Việt Nam hồi đầu tháng 3 vừa qua. Nếu Valeria Vazquez Latorre chọn cách trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc uốn xoăn tinh tế thì Huyền My lại lựa chọn phong cách nổi bật và ấn tượng. Khó để nói được ai hơn ai khi so sánh Huyền My và Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 Valeria Vazquez Latorre trong bộ váy tuyệt đẹp này. Huyền My còn thể hiện tính cách hồn nhiên và vô tư của mình khi hào hứng chơi trò gắp gấu bông ở sự kiện mặc dù đang khoác lên mình bộ váy dạ dội đẹp tựa ‘nữ thần’. Á hậu sau đó tỏ ra rất hào hứng khi gắp được một chú gấu bông mà cô yêu thích. Huyền My rất thân thiện với các khán giả có mặt tham dự chương trình. Cô nhiệt tình chụp ảnh cùng fans mỗi khi được yêu cầu. Nổi tiếng là một người đẹp lộng lẫy và kiêu sa mỗi khi tham dự các sự kiện nhưng Huyền My cũng được rất nhiều khán giả yêu mến bởi sự gần gũi và tính cách hài hước, lầy lội đặc trưng của cô./.

