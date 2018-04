Jennifer Lopez khoe vũ đạo bốc lửa với trang phục xuyên thấu

Tối 24/4, Jennifer Lopez xuất hiện ấn tượng trên sân khấu của Time 100 Gala - Gala tôn vinh 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới của Tạp chí Time được tổ chức tại Trung tâm Lincoln, New York. Tuy nhiên, bộ trang phục jumpsuit xuyên thấu, đính sequin ôm sát cơ thể của cô bị đánh giá là gợi cảm quá đà. Ngay sau đó, giọng ca "On the floor" khoác thêm một bộ váy màu trắng với những đường cut-out phóng khoáng. Bộ cánh giúp nữ ca sĩ 48 tuổi khoe trọn đôi chân gài gợi cảm. Không chỉ thể hiện loạt hit đình đám, Jennifer Lopez còn khoe hàng loạt những vũ đạo bốc lửa. Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ Jennifer đã trải qua 2 lần sinh con và ở tuổi gần 50. Nữ ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp căng tràn sức sống. JLo tự tin trình diễn trên đôi giày đính đá cao chót vót. Ở tiết mục cuối cùng, ca sĩ người Mỹ tiếp tục mang đến bất ngờ khi cô khoác lên người bộ áo lông thú màu trắng kết hợp mũ bóng chày nạm đinh tán. Cô nàng chiếc mũ cho bạn - ngôi sao bóng chày thế giới Alex Rodriguez để tiếp tục màn trình diễn./.

