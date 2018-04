Kỳ Duyên và nhiều sao Việt không ngại công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Hoa hậu Kỳ Duyên: Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ công khai khẳng định cô đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng vòng 1 để trở nên quyến rũ hơn. Có thể thấy, với hình ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ với công chúng rằng cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Phi Thanh Vân: Không ngại công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đến 15 lần (kể từ năm 1997), Phi Thanh Vân được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Việt. Đức Phúc: Được biết đến kể từ khi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt 2015 nhưng Đức Phúc vẫn chưa thực sự gây sự gây chú ý với công chúng bởi ngoại hình kém duyên. Phải đến sau khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2017, con đường nghệ thuật của anh chàng mới bắt đầu đi lên và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Maya: Năm 2017, nữ ca sĩ Maya bất ngờ tiết lộ cô đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực, nâng cơ mặt, lấy bọng mắt... Nhờ đó, nhan sắc của bà mẹ một con trở nên trẻ trung và gợi cảm hơn rất nhiều so với thuở mới vào nghề. Kỳ Hân: Sau nhiều nghi vấn của dư luận, năm 2016, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân thừa nhận từng sửa mũi hai lần và làm lại răng để tự tin hơn. Quế Vân: Tháng 5/2017, Quế Vân thừa nhận chuyện phẫu thuật mỹ và công khai quá trình sửa lại toàn bộ gương mặt trên trang cá nhân facebook. Cụ thể, Quế Vân tiết lộ cô đã thực hiện các bước thẩm mỹ bao gồm: Hạ gò má, hút mỡ ở má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicon dưới khóe mắt, lấy mỡ đùi đưa lên vùng bọng mắt... Lưu Hương Giang: Cuối năm 2016, Hương Giang đã thẳng thắn thừa nhận việc nâng mũi để gương mặt hoàn hảo hơn. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô được chồng - nhạc sĩ ủng hộ thực hiện ca phẫu thuật sửa mũi này. Hồ Quỳnh Hương: Nữ ca sĩ cũng từng lên tiếng thừa nhận đã can thiệp chỉnh sửa để mũi thon gọn hơn. Nhưng trên thực tế, nếu so sánh hình ảnh trước đây và hiện tại, nhiều người đặt nghi vấn cô không chỉ đơn thuần là sửa mũi mà còn thực hiện nhiều bước phẫu thuật khác. Angela Phương Trinh: Năm 2012, nữ diễn viên thừa nhận đã chỉnh sửa một chút ở vùng mũi để mũi được thon gọn hơn./.

