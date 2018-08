Leonardo Dicaprio tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên tình trẻ nóng bỏng

Dù với lịch trình bận rộn của bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" Leonardo Dicaprio vẫn dành thời gian bên bạn gái siêu mẫu. Cả hai đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào tại Capri, Italy. Nam diễn viên ăn mặc khá giản dị với quần short, áo phông. Anh tỏ ra tránh né khi bắt gặp ống kính phóng viên. Trong khi cô bồ trẻ Camila xuất hiện trẻ trung trong đầm hoa, khoe trọn đôi chân dài gợi cảm. Bạn gái kém 23 tuổi của nam diễn viên hiện đang là người mẫu đến từ Argentia. Camila đã quen biết Leo từ lâu vì mẹ cô, Lucila Sola, đang hẹn hò bạn thân của tài tử là Al Pacino. "Những cuộc gặp gỡ bạn bè giữa Leo và Al Pacino đã kết nối mối lương duyên với Camila. Mối quan hệ này đang được mọi người ủng hộ". Leo và Camila bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau lần đầu ở New York vào tháng 5/2018. Theo nhiều nguồn tin thì cặp đôi đã gắn bó với nhau được hơn 7 tháng nhưng ít công khai tình cảm trước truyền thông. Là người mẫu xinh đẹp, tiếng tăm của Camila Morrone ngày càng trở nên nổi tiếng sau thông tin xác nhận hẹn hò cùng nam tài tử Leonardo DiCaprio. Camila Morrone sinh năm 1997, mang 2 dòng máu Argentina - Mỹ. Nóng bỏng và mang vẻ đẹp đậm chất La tinh, Camila đang là người mẫu đầy triển vọng. Camila sở hữu thân hình nóng bỏng quyến rũ với mái tóc nâu óng ả. Cô từng được tạp chí Vogue của Mỹ chọn là gương mặt nổi tiếng nhất mạng xã hội Instagram vào năm 2016 và từng là người mẫu cho nhãn hiệu Victoria’s Secret. Cô nàng cũng trình diễn cho các thương hiệu thời trang lớn và đang là người mẫu độc quyền của công ty IMG Models và LA Models. Chân dài trẻ còn xuất hiện trong bộ phim của James Franco là "Bukowski" (2013) và gần đây nhất là trong vai con gái của Bruce Willis trong bộ phim hành động "Death Wish" (2018). Nhan sắc của Camila Morrone không thua kém các bóng hồng trước đây của Leonardo DiCaprio.

Dù với lịch trình bận rộn của bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" Leonardo Dicaprio vẫn dành thời gian bên bạn gái siêu mẫu. Cả hai đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào tại Capri, Italy. Nam diễn viên ăn mặc khá giản dị với quần short, áo phông. Anh tỏ ra tránh né khi bắt gặp ống kính phóng viên. Trong khi cô bồ trẻ Camila xuất hiện trẻ trung trong đầm hoa, khoe trọn đôi chân dài gợi cảm. Bạn gái kém 23 tuổi của nam diễn viên hiện đang là người mẫu đến từ Argentia. Camila đã quen biết Leo từ lâu vì mẹ cô, Lucila Sola, đang hẹn hò bạn thân của tài tử là Al Pacino.

"Những cuộc gặp gỡ bạn bè giữa Leo và Al Pacino đã kết nối mối lương duyên với Camila. Mối quan hệ này đang được mọi người ủng hộ". Leo và Camila bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau lần đầu ở New York vào tháng 5/2018.

Theo nhiều nguồn tin thì cặp đôi đã gắn bó với nhau được hơn 7 tháng nhưng ít công khai tình cảm trước truyền thông.

Là người mẫu xinh đẹp, tiếng tăm của Camila Morrone ngày càng trở nên nổi tiếng sau thông tin xác nhận hẹn hò cùng nam tài tử Leonardo DiCaprio.

Camila Morrone sinh năm 1997, mang 2 dòng máu Argentina - Mỹ. Nóng bỏng và mang vẻ đẹp đậm chất La tinh, Camila đang là người mẫu đầy triển vọng.

Camila sở hữu thân hình nóng bỏng quyến rũ với mái tóc nâu óng ả. Cô từng được tạp chí Vogue của Mỹ chọn là gương mặt nổi tiếng nhất mạng xã hội Instagram vào năm 2016 và từng là người mẫu cho nhãn hiệu Victoria’s Secret.

Cô nàng cũng trình diễn cho các thương hiệu thời trang lớn và đang là người mẫu độc quyền của công ty IMG Models và LA Models.

Chân dài trẻ còn xuất hiện trong bộ phim của James Franco là "Bukowski" (2013) và gần đây nhất là trong vai con gái của Bruce Willis trong bộ phim hành động "Death Wish" (2018).

Nhan sắc của Camila Morrone không thua kém các bóng hồng trước đây của Leonardo DiCaprio.