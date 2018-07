Leonardo DiCaprio “tháp tùng” 2 mẹ con bạn gái đi ăn trưa

Trước đó, Camila được cánh săn ảnh bắt gặp khi cô cùng Leonardo đi ăn trưa. Tài tử hiện đang bận rộn trên phim trường "Once Upon A Time In Hollywood", bộ phim anh xuất hiện bên cạnh Al Pacino, Brad Pitt, Margot Robiie.