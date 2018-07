Miko Lan Trinh lọt Top 5 tài năng tại cuộc thi Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế

Sau khi đáp chuyến bay từ Việt Nam qua Đài Bắc, Miko Lan Trinh chính thức bước khuôn khổ cuộc thi Lady of Brilliancy International 2018 - Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018. Tại đây, cùng với ban tổ chức Miko Lan Trinh và các người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau đã có thời gian gặp gỡ, trao đổi để hiểu về cá tính từng thí sinh. Cô đã có những ngày đầu tất bật tại Lady of Brilliancy International 2018 và cũng thật là đáng nhớ. Một trong những phần thi phụ quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi đó chính là phần thi tài năng. Ở phần thi tài năng, với lợi thế là một ca sĩ, Miko Lan Trinh hoàn toàn thuyết phục ban giám với giọng hát nội lực và đầy tình cảm của mình qua ca khúc Hurt của Christina Aguilera. Kết quả cô đã lọt vào Top 5 Talent của cuộc thi và tiếp tục trình diễn trực tiếp tại đêm chung kết để giành giải Best Talent. Miko Lan Trinh chụp ảnh cùng các thí sinh. Các thí sinh Lady of Brilliancy International 2018 có hành trình di chuyển từ thủ đô Đài Bắc qua thành phố Đài Trung cùng nhau được trải nghiệm tham quan thắng cảnh nổi tiếng, ăn uống đặc sản địa phương và tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Cùng đó là những hoạt động đồng hành đầy thú vị và ý nghĩa. Hình ảnh lưu niệm của các thí sinh tham gia cuộc thi./.

