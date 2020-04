Nam thần bơi lội Nam Joo Hyuk rời YG, về chung nhà với Gong Yoo, Suzy

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin "Kình ngư" Nam Joo Hyuk chính thức ký hợp đồng độc quyền với công ty diễn viên nổi tiếng Management SOOP. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nam diễn viên đã không gia hạn hợp đồng YG Entertainment.

Mỹ nam "Cô dâu thuỷ thần" chính thức rời YG.

Đại diện Management SOOP chia sẻ với báo chí: "Nam diễn viên Nam Joo Hyuk đã xây dựng một hình tượng quyến rũ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, và là một diễn viên, anh có khả năng thể hiện nhiều hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ giúp đỡ nam diễn viên Nam Joo Hyuk thể hiện sức mạnh, tiềm năng vô tận của anh ấy với tư cách là một diễn viên".

Management SOOP là công ty quản lý của dàn diễn viên đình đám màn ảnh Hàn Quốc như Gong Yoo, Gong Hyo Jin, Choi Woo Shik, Suzy...



Khởi nghiệp người mẫu vào năm 2013, mỹ nam Nam Joo Hyuk từng xuất hiện trong M/V “200%” và “Give Love” của AKMU. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1994 lấn sân diễn xuất với các bộ phim như “School 2015”, "Cheese In The Trap" cùng Kim Go Eun.

Sự nghiệp diễn xuất của Nam Joo Hyuk thêm đa dạng khi anh góp mặt vào phim truyền hình cổ trang "Người tình ánh trăng", "Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo","Cô dâu thủy thần"..."Dazzling" là tác phẩm đã mang đến cơ hội chứng minh thực lực cho Nam Joo Hyuk. Đóng cặp cùng "chị đẹp" Han Ji Min, diễn xuất của Nam Joo Hyuk được đánh giá là trưởng thành hơn so với hai năm trước ở "Cô dâu thủy thần".

Sau khi khẳng định được khả năng của bản thân, Nam Joo Hyuk được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng giao phó vai chính trong loạt tác phẩm. Hiện, Nam Joo Hyuk đã hoàn thành bộ phim truyền hình với Jung Yu Mi và Han Ji Min. Dự án phim truyền hình mới của Nam Joo Hyuk và Suzy mang tên "Startup" bắt đầu phát sóng vào tháng 4. Bên cạnh đó, anh cũng đã lên kế hoạch thực hiện bộ phim truyền hình "Here" cùng Han Ji Min, Shin Min Ah và Lee Byung Hun, dự kiến phát sóng vào cuối năm nay./.