Ngỡ ngàng với nhan sắc dàn mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt

Diễm My là biểu tượng cho vẻ đẹp bất chấp thời gian, tuổi tác. Với phong cách thanh lịch, đơn giản và sang trọng cùng nhan sắc không tuổi của “nữ hoàng ảnh lịch” khiến cho những mỹ nhân đang ở tuổi thanh xuân phải ngưỡng mộ và muốn học hỏi bí quyết. Không thể phủ nhận nhan sắc của quý bà trên 50 tuổi này luôn là để tài cho phái đẹp đặc biệt quan tâm. Điều khiến khán giả thật sự ngưỡng mộ không chỉ ở sắc đẹp của Diễm My mà ở chính niềm hạnh phúc từ gia đình nhỏ. Diễm My chia sẻ: “Bí quyết để chị trẻ đẹp và gương mặt luôn tươi tắn là vì chị hạnh phúc, chị được chồng chiều chuộng và hết mực yêu thương. Và khi phụ nữ hạnh phúc, niềm vui không thể giấu trên gương mặt". Ở độ tuổi 48, diva Hồng Nhung luôn khiến người khác xuýt xoa mỗi khi xuất hiện trước công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Dường như, nhan sắc của nữ diva bị thời gian "bỏ quên" nên đến thời điểm hiện tại, dù là mẹ 2 con, trông Hồng Nhung vẫn rất rạng rỡ. Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Hồng Nhung luôn lựa chọn những trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng và nét đẹp của mình. Nhìn hình ảnh này, nếu không nói, có ai nghĩ Hồng Nhung chuẩn bị bước sang tuổi 50? Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, Hồng Nhung còn duy trì được vóc dáng thon thả như thời son rỗi. Trẻ hơn so với thế hệ đàn chị, nhưng Tăng Thanh Hà cũng được dự đoán là thế hệ kế cận gia nhập hội mỹ nhân không tuổi của showbiz. Được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Tăng Thanh Hà là nữ diễn viên, người mẫu luôn để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống cùng nụ cười “tỏa nắng” của cô gái gốc Tiền Giang này chắc hẳn khó ai biết được hiện tại cô 32 tuổi. Hà Tăng luôn được mọi người săn đón bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam. Sau khi kết hôn, cô hạn chế tham gia nghệ thuật mà dành phần lớn thời gian tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc cho gia đình. Tuy vậy mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, “ngọc nữ” luôn gây ấn tượng trong hình ảnh rạng rỡ, trẻ trung, sang trọng. Rời làng giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng có vẻ Hà Tăng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại cùng chồng Louis Nguyễn và 2 con. Mỗi lần xuất hiện cô đều tay trong tay cùng chồng khiến nhiều người phải ghen tị. Cũng không kém cạnh với các sao nữ khác, Kim Hiền - cô diễn viên sinh năm 1982 đầy tài năng này cũng là một trong số ít mỹ nhân giữ được nhan sắc và vóc dáng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với những vai diễn trong "Dốc tình", "Mùi ngò gai"…. Kim Hiền sở hữu gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng những hình ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với DJ Hoàng Phong nhưng may mắn lại mỉm cười với cô một lần nữa khi gặp được chồng hiện tại là Andy, một người yêu thương cô và con hết mực, bù đắp cho cô những đau khổ trước đó. Hiện tại cô gái “ Út ráng” sinh cho chồng bé gái Yvona và có cuộc sống đầy đủ, xa hoa trên đất Mỹ. Rút khỏi showbiz Việt, Kim Hiền trở thành bà nội trợ thật sự. Cô dành phần lớn thời gian cho 2 con Sonic cùng Yvona và phụ giúp chồng công việc kinh doanh trên mạng./.

