Những mỹ nhân bụng bầu vẫn “cháy” hết mình trên sân khấu

Beyonce chính là tâm điểm chú ý trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2017 khi mang bụng bầu song thai lên trình diễn. Trong màn trình diễn ca khúc "Be Careful" trong chương trình Saturday Night Live vào ngày 7/4 vừa qua, Cardi đã xuất hiện trong một chiếc đầm màu trắng bó sát và trọn vẹn khoe phần bụng bầu của mình trong tràng vỗ tay và sự cổ vũ của khán giả. Trong tour diễn Piece by Piece dừng chân tại nhà hát Los Angeles, Kelly Clarkson đã háo hức thông báo tin mừng tới fan trong buổi biểu diễn. Sau màn biểu diễn đáng nhớ ở "BET Awards 2010", bà bầu Alicia Key đã chịu ngồi bên phím đàn piano thay vì trèo cả lên trên chiếc piano trước ánh mắt sửng sốt của các vị khách mời và khán giả như lần trước. Dù vóc dáng đã nặng nề nhưng bà bầu xinh đẹp Christina Aguilera vẫn tham gia trình diễn trong chương trình âm nhạc Wango Tango diễn ra tại trung tâm StubHub, Los Angeles, California vào năm 2014. Không gì có thể kìm Shakira lại trên sân khấu, kể cả việc mang bầu. Nữ ca sỹ Colombia đã mang đến một màn trình diễn cực bốc tại lễ bế mạc "FIFA U-17 Women's World Cup" hồi năm 2012. Giáng sinh 2010, Mariah Carey đã không ít lần xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục đỏ rực nổi bật. Thời gian này, nữ ca sỹ đang mang bầu đứa con đầu lòng với MC Nick Cannon. Năm 2007, Marc Anthony và Jennifer Lopez đã chia sẻ niềm vui của mình trong buổi biểu diễn dành cho fan. J. Lo lấy mic để thông báo và sau đó, Marc nghiêng người và hôn lên bụng cô ấy. Nhóm Spice Girls tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 1998 trong khi hai thành viên, Victoria Beckham và Mel B, đều đang mang thai lần đầu tiên. Cả hai đều biểu diễn hoàn hảo mặc dù Bà Becks đã phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp ở hậu trường. Màn biểu diễn bụng bầu nổi tiếng thuộc về M.I.A. Tại Grammy Awards 2009, dù mang bầu vượt mặt, M.I.A. vẫn nhảy lên sân khấu hát hò nhiệt tình bên cạnh Jay-Z, Lil' Wayne, T.I. và Kanye West. Đối với Pink, mang bầu có nghĩa là tạm rời xa những màn biểu diễn nhào lộn trên không trung nhưng điều đó không ngăn cản cô diện trang phục sexy và mang đến "American Music Awards 2010" một màn biểu diễn đầy lửa cho "Raise Your Glass".

Beyonce chính là tâm điểm chú ý trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2017 khi mang bụng bầu song thai lên trình diễn.

Trong màn trình diễn ca khúc "Be Careful" trong chương trình Saturday Night Live vào ngày 7/4 vừa qua, Cardi đã xuất hiện trong một chiếc đầm màu trắng bó sát và trọn vẹn khoe phần bụng bầu của mình trong tràng vỗ tay và sự cổ vũ của khán giả.

Trong tour diễn Piece by Piece dừng chân tại nhà hát Los Angeles, Kelly Clarkson đã háo hức thông báo tin mừng tới fan trong buổi biểu diễn. Sau màn biểu diễn đáng nhớ ở "BET Awards 2010", bà bầu Alicia Key đã chịu ngồi bên phím đàn piano thay vì trèo cả lên trên chiếc piano trước ánh mắt sửng sốt của các vị khách mời và khán giả như lần trước.

Dù vóc dáng đã nặng nề nhưng bà bầu xinh đẹp Christina Aguilera vẫn tham gia trình diễn trong chương trình âm nhạc Wango Tango diễn ra tại trung tâm StubHub, Los Angeles, California vào năm 2014. Không gì có thể kìm Shakira lại trên sân khấu, kể cả việc mang bầu. Nữ ca sỹ Colombia đã mang đến một màn trình diễn cực bốc tại lễ bế mạc "FIFA U-17 Women's World Cup" hồi năm 2012.

Giáng sinh 2010, Mariah Carey đã không ít lần xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục đỏ rực nổi bật. Thời gian này, nữ ca sỹ đang mang bầu đứa con đầu lòng với MC Nick Cannon.

Năm 2007, Marc Anthony và Jennifer Lopez đã chia sẻ niềm vui của mình trong buổi biểu diễn dành cho fan. J. Lo lấy mic để thông báo và sau đó, Marc nghiêng người và hôn lên bụng cô ấy.

Nhóm Spice Girls tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 1998 trong khi hai thành viên, Victoria Beckham và Mel B, đều đang mang thai lần đầu tiên. Cả hai đều biểu diễn hoàn hảo mặc dù Bà Becks đã phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp ở hậu trường. Màn biểu diễn bụng bầu nổi tiếng thuộc về M.I.A. Tại Grammy Awards 2009, dù mang bầu vượt mặt, M.I.A. vẫn nhảy lên sân khấu hát hò nhiệt tình bên cạnh Jay-Z, Lil' Wayne, T.I. và Kanye West.

Đối với Pink, mang bầu có nghĩa là tạm rời xa những màn biểu diễn nhào lộn trên không trung nhưng điều đó không ngăn cản cô diện trang phục sexy và mang đến "American Music Awards 2010" một màn biểu diễn đầy lửa cho "Raise Your Glass".