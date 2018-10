Những ngôi sao Hollywood bất ngờ trở nên nổi tiếng

Mùa hè năm 14 tuổi, khi đang cùng gia đình đi chơi ở New York thì Jennifer Lawrence được đại diện của một hãng phim đến xin chụp ảnh và số điện thoại. Ngay hôm sau, cô được gọi đến buổi thử vai đầu tiên và nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của thế hệ nữ diễn viên mới ở Hollywood đầy tài năng và khác biệt. Johnny Depp từng nghỉ học từ năm 14 tuổi khi anh được tặng một cây đàn guitar. Khi đó, anh đã quyết tâm trở thành một huyền thoại nhạc rock. Johnny cũng không ngờ rằng mình sẽ dấn thân vào nghiệp diễn và trở thành diễn viên gạo cội của điện ảnh thế giới qua vai thuyền trưởng Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean). Alexis Bledel lúc nhỏ là một cô gái rụt rè, nhút nhát. Để tăng sự tự tin, cô đã tham gia nhóm kịch địa phương. Trong một lần biểu diễn ở trung tâm thương mại nhỏ, một người tìm kiếm người mẫu trẻ đã chú ý đến cô. Alexis được mời đến New York để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang Năm 19 tuổi, cô quyết định khởi nghiệp diễn viên. Mỹ nhân đa tài không chỉ đóng những bộ phim truyền hình, phim điện ảnh mà sắp tới, cô còn khẳng định tài năng trên sân khấu Broadway. Thời thơ ấu của Justin Bieber khá là bình dị cho đến khi năm 12 tuổi, Justin quyết định tham gia chương trình tài năng ở địa phương. Tự hào về con trai, mẹ anh đã quay lại màn trình diễn rồi đăng tải lên YouTube. Lúc đó, nhà sản xuất âm nhạc Scooter Braun đã tình cờ xem được video và đã gặp gỡ Justin, giúp anh trở thành một trong những ngôi sao nhạc Pop hàng đầu thế giới. Channing Tatum từng làm nhiều công việc trước khi trở thành nam diễn viên quyến rũ bậc nhất của Hollywood. Anh chàng từng làm thợ xây, trợ lý ở bệnh viện thú y, bán hàng,... Cơ hội nổi tiếng tình cờ đến với Tatum sau những lần thay đổi công việc liên tục của anh. Khi Tatum đang làm việc ở bãi biển Miami, một người săn người mẫu đã tìm đến và mời anh gia nhập giới giải trí. Nữ diễn viên Ellen Pompeo được công chúng biết đến với vai diễn Meredith Grey trong bộ phim truyền hình "Grey’s Anatomy". Trước khi nổi tiếng, cô từng làm phục vụ ở quán cà phê. Tại đây, một nhiếp ảnh gia thời trang đã phát hiện ra cô. Họ bắt đầu hẹn hò và chuyển đến New York để chinh phục giới giải trí. Ban đầu cô tham gia đóng các quảng cáo và sau đó thử vai phim Law & Order. Nếu không nhờ chị gái bí mật nộp đơn thi tuyển đóng phim thì có lẽ nam tài tử Mel Gibson đã trở thành một trong những nhà báo nổi tiếng. Gibson quyết định tin tưởng trực giác của chị gái và đến Viện Nghệ thuật quốc gia ở Sydney để thử vai và hiện tại, Mel đang là thành viên của Viện hàn lâm. Cô gái Pamela Anderson trở nên nổi tiếng khi tham gia cổ vũ cho đội tuyển yêu thích. Trong một trận đấu thể thao, phản ứng đầy biểu cảm của cô được camera ghi lại và một nhân viên của công ty Labatt tình cờ thấy cô và đề nghị cô tham gia làng mốt với hợp đồng người mẫu đầu tiên. Mỹ nhân Charlize Theoron nhận được lời mời diễn xuất sau khi cô quát mắng một nhân viên ngân hàng. Cô đã chuyển từ Nam Phi đến New York để trở thành diễn viên múa ba lê, nhưng sau khi bị thương ở chân cô đành phải từ bỏ. Lúc gặp được người đại diện của hãng phim, cô đã đồng ý đi thử vai diễn xuất. Sự nghiệp của Sarah Michelee Gellar bắt đầu sớm từ khi cô mới 4 tuổi. Khi ấy cô đang ăn trưa với mẹ ở Burger King thì giám đốc hãng quảng cáo đề nghị hai mẹ con tham gia quay quảng cáo. Hiện tại, Sarah đã trở thành một trong những thần tượng tuổi teen giai đoạn những năm 2000. Kate Moss được phát hiện khi mới 14 tuổi tại sân bay New York. Siêu mẫu mình dây này đã nhận rất nhiều lời chỉ trích trong thời đại của những người mẫu nảy nở, tuy nhiên cô đã làm thay đổi định kiến và trở thành một trong những siêu mẫu lừng danh của thế giới. Cô bé 10 tuổi Natalie Portman bất ngờ gặp gỡ với đại diện của Revlon trong một buổi đi ăn pizza. Cô trở thành người mẫu sau đó và tiếp tục lấn sân sang điện ảnh vào khi 13 tuổi trong một bộ phim Pháp nổi tiếng mang tên "Leon". Ngôi sao của "Ant man" Evangeline Lilly đã chấp nhận lời đề nghị trở thành người mẫu của Ford chỉ với lý do kiếm tiền trang trải học phí. Và cơ hội đã mở ra cho Lilly giúp cô trở thành một diễn viên nổi tiếng như ngày nay.

