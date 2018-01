Những vụ việc “chấn động” dư luận trong 20 năm qua của người nổi tiếng

Công nương Diana qua đời: Nhiều người dân trên thế giới đã vô cùng đau buồn khi biết tin Công nương Diana qua đời ở tuổi 36 vào ngày 31/8/1997 do tai nạn giao thông tại Paris. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng tai nạn xảy ra là do các tay săn ảnh cố đuổi theo cô, nhưng kết quả điều tra đã xác định rằng nguyên nhân do tài xế bị say rượu. Danh ca George Michael bị bắt ngay trong phòng tắm: Trong thập niên 80-90, George Michael là ngôi sao nhạc pop được yêu thích nổi tiếng với những bản hit như: "Faith", "Wake me up before you go-go". Nhưng năm 1998, khán giả vô cùng thất vọng khi ông bị bắt ngay trong phòng tắm ở công viên ở Beverly Hills vì có hành động dâm ô. Sau đó, ông buộc phải thừa nhận trong một chương trình của CNN rằng, ông là người đồng tính. Marilyn Manson và vụ thảm sát trường trung học Columbine: Năm 1999, hai người đàn ông cao niên tại Trường Trung học Columbine đã giết chết 12 học sinh và một giáo viên của trường. Mọi nghi ngờ bắt đầu hướng đến Manson rằng hai tay súng là người hâm mộ của ông, âm nhạc của ông đã thúc đẩy động cơ giết người của họ. Mặc dù sau đó nghi vấn này được bác bỏ nhưng nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của ông. Đến năm 2015 ông đã phải tuyên bố giải nghệ. Winni Ryder và thói quen ăn cắp vặt: Mặc dù được biết đến là một diễn viên tài năng nhưng năm 2011, cô lại bị bắt vì tội ăn cắp món hàng trị giá 5.560 USD ở đại lộ Saks Fifth Avenue ở Beverly Hills. Một năm sau, cô lại bị kết án tù treo 3 năm và làm 480 giờ công ích vì trộm cắp và phá hoại tài sản công. Cô cũng phải nộp phạt khoảng 10.000 USD và phải đến điều trị tâm lý. Nụ hôn của Madonna và Britney tại lễ trao giải VMA 2003: Có thể hiện nay, những nụ hôn đồng giới không còn quá lạ lẫm, nhưng ở năm 2003, nụ hôn của Madonna và Britney còn được mệnh danh là nụ hôn sáng nhất lễ trao giải VMA và là nụ hôn nổi tiếng nhất thập kỷ. Michael Jackson bị cáo buộc lạm dụng trẻ em: Cảnh sát bắt đầu điều tra Jackson từ năm 2003, sau khi tìm được bằng chứng cho thấy ông đã nắm tay một cậu bé 13 tuổi và có sở thích "bệnh hoạn" với những đứa trẻ. Sau khi bị bắt tại điền trang Neverland vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, ông đã phủ nhận việc làm này. Phiên tòa xét xử "ông hoàng nhạc Pop" đã diễn ra vào năm 2005 và ông được tuyên bố trắng án. Brad Pitt và Jennifer Aniston ly hôn: Sau bảy năm cùng nhau, Brad Pitt và Jennifer Aniston đã tuyên bố chia tay vào tháng 1/2005. Vào thời điểm đó, nhiền tin đồn cho rằng nguyên nhân là do Pitt đã có mối quan hệ với Angelina Jolie trong khi quay phim "Mr. and Mrs. Smith" 1 năm trước. Chris Brown hành hung Rihanna: Ngày 8/2/2009, đêm trước giải Grammy, Chris Brown đánh đập bạn gái Rihanna, để lại những vết trầy xước, bầm dập trên mặt và chảy máu ở môi. Sau khi Rihanna nhập viện, Brown bị buộc tội bạo hành phụ nữ và 1.400 giờ lao động công ích. Michael Jackson qua đời: "Ông vua nhạc Pop" qua đời ngày 25/6/2009 nguyên nhân được xác định là sốc thuốc do sử dụng quá liều các loại thuốc giảm đau tổng hợp. Cuối cùng, nguyên nhân cái chết của ông được xác nhận là do bác sĩ riêng của Jackson -bác sĩ tim mạch Conrad Murray. Sau đó ông bị giam 2 năm và được tại ngoại vào năm 2013. Sao nữ Hollywood bị lộ ảnh nude: Một làn sóng bất ngờ vào tháng 8/2014, khi các bức ảnh nude của Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst và Kate Upton được đăng tải trên một web đen. Hơn 100 ngôi sao đã bị mất dữ liệu thông qua tài khoản bị xâm nhập, và hai người đàn ông chủ mưu đã phải lĩnh án phạt tù. Một số ngôi sao phủ nhận những bức ảnh đó là giả mạo, nhưng nhưng Lawrence đã thừa nhận những bức ảnh đó của mình. Sau đó, cô phẫn nộ chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair tháng 11: "Đó không phải là scandal mà là tội phạm tình dục. Đó là sự vi phạm tình dục đáng ghê tởm. Luật pháp cần được thay đổi và chúng ta cũng phải thay đổi"./.

