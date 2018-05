Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình: “Tôi bị ám ảnh“

Tối 27/4, vũ công Phạm Lịch gây sốc khi tố huấn luyện viên Phạm Anh Khoa làm việc vô trách nhiệm, gạ tình cô trong quá trình tham gia thi chương trình Trời sinh một cặp.

Phạm Lịch là một vũ công kiêm biên đạo múa, góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như: So you think you can dance 2014, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016. Phạm Lịch cũng chính là biên đạo đưa Ngọc Sơn lên ngôi quán quân Bước nhảy ngàn cân 2015, đồng hành với Mỹ Tâm trong liveshow Ô cửa màu xanh 2016, góp phần trong chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018…

Anh Khoa và Phạm Lịch trong 1 tiết mục. Ảnh: BTC

Còn Phạm Anh Khoa là rocker nổi tiếng bước ra từ Sao Mai điểm hẹn 2006. Phạm Anh Khoa còn lấn sân điện ảnh trong các bộ phim Đường đua, Mỹ nhân kế...

Trước ý kiến cho rằng Phạm Lịch công khai sự việc để nổi tiếng hơn trong showbiz, Phạm Lịch thẳng thắn cho biết: “Thứ nhất là tôi không còn là thí sinh Trời sinh một cặp nữa. Và thứ hai là tôi đã có một khoảng thời gian suy nghĩ kĩ về vấn đề này để chuẩn bị tâm lý cho những ý kiến trái chiều".

Rocker Phạm Anh Khoa.

"Đúng là tôi muốn gây chú ý. Nhưng mục đích của tôi khác với nhiều người trong giới giải trí này. Có người muốn ra sản phẩm mới, có người là nghệ sĩ vô danh và cần có một vấn đề gì đó để người khác chú ý đến mình. Tôi muốn mọi người chú ý về câu chuyện này để cộng đồng thật sự quan tâm đến vấn đề liên quan đến những hành vi như thế và đồng loạt lên tiếng.

Không chỉ trong nghệ thuật mà những câu chuyện kiểu này còn xảy ra ở các ngành nghề khác nhau. Tôi muốn đánh động mọi người cẩn trọng, biết cách né tránh và ít nhất là phải biết bảo vệ bản thân mình. Và những người có động cơ như Anh Khoa, ít nhất họ cũng phải hiểu giới hạn trong hành động. Ở đây Anh Khoa là người đã có gia đình mà còn có những lời nói, tư tưởng như vậy thì khó mà chấp nhận".

Phạm Lịch cho biết cô bị ám ảnh sau khi bị Anh Khoa gạ tình.

Phạm Lịch kể lại, trong buổi tập luyện đầu tiên tại nhà giữa hai người, Anh Khoa đã chủ động gạ gẫm cô. Sau khi bị phản ứng, Anh Khoa khẳng định anh không nói đùa và đề nghị: "Đợi anh đi, một năm thôi để anh giải quyết hết việc gia đình".

“Với câu nói đợi anh một năm thì không phải chỉ mọi người mà ngay cả bản thân tôi phải đặt câu hỏi: “Mình đã quen anh ta hồi nào mà tại sao anh ta lại có một câu hứa hẹn với mình như thế. Chính vì câu nói đợi anh một năm để anh giải quyết việc gia đình đã làm cho tôi có một cách nhìn khác về Anh Khoa và phát hiện anh ta có dấu hiệu muốn trao đổi tình cảm”.

“Tôi không phải là một cô gái mới lớn để dễ dàng sa ngã khi nghe câu nói Chờ anh một năm... Người không thông minh cũng phải hiểu là chỉ mới hai tuần làm việc với nhau, anh ta có thể hứa hẹn như thế thì với tất cả những cô gái khác anh ta sẽ như thế nào.

Có thể tôi không phải là một người thông minh nhưng tôi cũng không phải là một người daị dột để có thể rơi vào bẫy của anh ta”, Phạm Lịch khẳng định.

Nữ vũ công chia sẻ: “Những chuyện giữa tôi và Anh Khoa xảy ra những lúc không có ai ở nhà. Sự đùa giỡn nào cũng có giới hạn. Anh Khoa đã có gia đình yên ấm tôi cũng đã đưa ra phản ứng từ chối rõ ràng, nhưng sự việc không dừng lại. Tôi nghĩ đó là thái độ không tôn trọng. Hiện tại tôi chưa có bạn trai nên cũng không thể chia sẻ gì thêm. Nhưng nếu người đàn ông nào có tính cách như Anh Khoa khi tiếp xúc với tôi thì thật không phù hợp. Tôi bị ám ảnh”

Đến giờ phút này tôi vẫn nể phục tôn trọng chị Mây (vợ Anh Khoa) với tình yêu, sự bao dung và nhẫn nhịn đối với người chồng của mình. Tôi nghĩ điều khó tha thứ nhất chính là người đàn ông của mình đã ăn nằm với một người phụ nữ khác"./.

Phạm Anh Khoa phản ứng thế nào khi bị học trò tố gạ tình? VOV.VN - Nam rocker dường như không mấy quan tâm với ồn ào vây quanh mình những ngày qua.

Phạm Lịch giành ngôi Quán quân “Hoán Đổi” mùa thứ 2 VOV.VN - Tối 26/11, tập Chung kết của “Hoán Đổi 2016” đã khép lại mùa thứ hai của chương trình và chiến thắng chung cuộc thuộc về vũ công Phạm Lịch.