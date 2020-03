Sau vụ ẩu đả, Kim Kardashian tiếp tục bị chị gái tát trên truyền hình

Mới đây, đoạn trailer của "Keeping Up With The Kardashians" tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết ghi lại những mâu thuẫn của đại gia đình nhà Kardashian - Jenner. Trong đó, cảnh chị em Kim "siêu vòng ba" đánh nhau khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Kim và chị gái Kourtney Kardashian đánh nhau

Trong đoạn clip, Kourtney Kardashian đã hét vào mặt Kim Kardashian rồi thẳng tay tát em gái của mình. Kim sau đó cũng đã chống trả lại, cả hai xảy ra xô xát, căng thẳng.

Cách đây không lâu, Kim Kardashian và chị gái Kourtney Kardashian cũng đã va chạm trong tập mở màn của chương trình truyền hình thực tế "Keeping up with the Kardashians". Trong đoạn clip, Kourtney Kardashian ném chai nước vào Kim Kardashian và nói: "Tôi chẳng có gì để mà nói". Sau đó, Kim Kardashian la hét trước khi tung cú đánh về phía chị gái.

Trong chương trình "The Ellen DeGeneres Show", bà Kris Jenner - mẹ của Kim và Kourtney khẳng định, chuyện đánh nhau là thật. Bà cho biết rất xấu hổ vì hành động của hai con gái./.