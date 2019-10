Selena Gomez thú nhận “vẫn độc thân” giữa ồn ào hẹn hò bạn thân

Xuất hiện trong chương trình Zach Sang Show của kênh SiriusXM ngày 26/10, Selena Gomez đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống và sự nghiệp của mình kể từ sau khi chia tay Justin Bieber. Theo đó, nữ ca sĩ 26 tuổi cho biết, "Tôi vẫn độc thân và hy vọng sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình trong tương lai không xa".

Selena Gomez thừa nhận đang độc thân.

Thêm vào đó, Selena Gomez khẳng định về tình trạng hiện tại của bản thân, "Bạn thấy không, tôi đã rất siêu, tôi độc thân trong suốt 2 năm qua đấy".

Trong tình yêu, Selena Gomez có nhiều thăng trầm khi hết tái hợp rồi lại chia tay Justin Bieber trong nhiều năm tháng, để rồi cuối cùng nam ca sĩ lại tiến tới hôn nhân với người mẫu Hailey Baldwin. Đó là cuộc tình dài lâu và sâu sắc nhất của Selena, ngoài ra, cô cũng có những mối quan hệ tình cảm khác nhưng đều không bền lâu, hiện tại, Selena đang là một cô gái độc thân hoàn toàn.

Bên cạnh những sóng gió trong chuyện tình cảm, Selena còn phải đương đầu với bệnh tật, với những biến chứng phức tạp của căn bệnh lupus. Có những giai đoạn Selena bị khủng hoảng tâm lý và cần phải được nhập viện điều trị để cân bằng lại những sang chấn tinh thần.

Selena Gomez và Justin Bieber từng có mối tình đẹp như mơ.

Ngày 24/10 vừa qua, Selena Gomez cũng cho ra mắt MV Look At Her Now và nhanh chóng gây chú ý bởi trước đó một ngày, cô cũng công bố MV Lose You To Love Me. Ca khúc được cho là lấy cảm hứng từ chuyện tình của nữ ca sĩ với Justin Bieber.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng bị đồn hẹn hò Niall Horan, cựu thành viên One Direction. Nguyên nhân lời đồn này đến từ việc Selena Gomez bị bắt gặp đến nhà riêng của Horan tại Los Angeles. Cô diện quần jeans, áo thun, giày thể thao năng động. Selena mang theo một số đồ ăn nhẹ như salad trái cây, kem./.