“Siêu mẫu béo” Ashley Graham quyến rũ trên thảm đỏ

Ashley Graham thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở khách sạn Fairmont Miramar, Santa Monica, California vào ngày 25/10 (theo giờ địa phương). Người mẫu 30 tuổi rạng rỡ, thon gọn hơn hẳn khi diện set đồ công sở hàng hiệu gồm áo màu xanh ngọc cổ chéo phối cùng đầm da ôm sát cơ thể. Ashley Graham nở nụ cười tươi tắn, trở thành "tâm điểm" của giới truyền thông nhờ sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trong buổi phỏng vấn trước đó, Ashley Graham cho biết, cô đã giảm được 8 kg so với vài tháng trước. Hồi tuần trước, Ashley Graham đã bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đang đi dự đám cưới của cô bạn thân Karlie Kloss ở vùng ngoại ô New York. Người đẹp ăn vận giản dị với set đồ khỏe khoắn, năng động. Sau khi giảm cân, cô đã bị công chúng chỉ trích là "quá gầy so với chuẩn người mẫu ngoại cỡ". Tuy nhiên, Ashley Graham cũng khẳng định, chỉ số cân nặng của cô cũng có thể lên xuống như bao người phụ nữ khác. Cho nên, người đẹp cho rằng, cô thấy mệt mỏi khi liên tục bị mọi người soi mói về vấn đề cân nặng. Ashley Graham cho rằng, cô không phải là người lúc nào cũng để ý đến việc mình đã nạp bao nhiêu calo vào cơ thể mỗi ngày. Cô tập thể dục thường xuyên và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, khoa học không phải để giảm cân mà là để đảm bảo sức khỏe của mình. Ashley Graham trông thon gọn hơn trước đây sau khi giảm 8 kg.

