Thúy Ngân được khen mặc đẹp ở gameshow “Nhanh như chớp”

Nữ diễn viên diện trang phục “cây đỏ” thanh lịch và cá tính. Thúy Ngân được ban tổ chức sắp xếp vào đội chơi cùng Angela Phương Trinh và PewPew. Với sự phối hợp ăn ý và thông minh, đội chơi của Thúy Ngân đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội của Phương Hằng – Anh Tú – Tân Trề để vào vòng đặc biệt của chương trình. Những hình ảnh hậu trường của Thúy Ngân khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp và phong cách trẻ trung. Thúy Ngân cho biết thời gian qua cô tích cực học hỏi, đọc nhiều sách, tạp chí thời trang để đầu tư, thay đổi cho phong cách riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thúy Ngân cho biết hiện tại cô không có stylist riêng mà chỉ làm việc tự do với một số stylist khác nhau. Phong cách thời trang, phụ kiện được nữ diễn viên diện trên người mỗi khi xuất hiện do chính Thúy Ngân lên ý tưởng và bàn bạc với stylist để lựa chọn và chăm chút hình ảnh. Hân của “Gạo nếp gạo tẻ” cho biết cô từng có một khoảng thời gian cô chưa định hình được phong cách, khiến cô bị lỗi trong lựa chọn trang phục, make up mỗi khi xuất hiện. Sự tự tin và hiểu rõ bản thân giúp Thúy Ngân toát lên thần thái trẻ trung và nhan sắc đỉnh cao ở độ tuổi đẹp nhất. Hiện tại, Thúy Ngân đang trong qua trình bàn bạc để chuẩn bị cho dự án phim mới sẽ bấm máy vào tháng 12 năm nay. Thuý Ngân và các người chơi cùng hai MC Trường Giang và Hari Won trong chương trình Nhanh như chớp./.

