Tình cũ Brad Pitt ngày càng nóng bỏng quyến rũ ở tuổi 49

Jennifer Aniston vẫn chứng tỏ mình là một trong những biểu tượng về nhan sắc của làng giải trí thế giới. Trong bộ ảnh mới nhất trên tạp chí Instyle, Jennifer khiến nhiều người phải ghen tị vì sự lộng lẫy kiêu sa và gợi cảm của mình. Ở tuổi 49, cô vẫn giữ được thân hình nóng bỏng với những đường cong bốc lửa. Trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên "Friends" còn chia sẻ những tâm sự chân thành về cuộc sống và những tin đồn mà cô phải đối mặt sau khi ly dị với Justin Theroux. Cô cho rằng những chỉ trích về một người phụ nữ không thể giữ chồng, cứu vãn cuộc hôn nhân bằng việc sinh con hay chỉ mải mê sự nghiệp của mình là những điều điên rồ. "Đầu tiên, với tất cả sự tôn trọng, tôi không đau khổ. Và thứ hai, đó đều là những giả định không có giá trị. Không ai biết chuyện xảy ra. Không ai xem xét mức độ nhạy cảm của tin đồn đó tới tôi và bạn đời. Họ không biết tôi đã phải trải qua những gì", Jennifer Aniston chia sẻ. Khi bị thường xuyên so sánh với Angelina Jolie khi minh tinh quyền lực có tới 6 đứa con, Jennifer bày tỏ "thật không công bằng khi một người phụ nữ không thể có một gia đình lại bị coi như hàng phế phẩm. Họ không biết rằng tôi đã phải trải qua những vấn đề sức khỏe và tâm lý ra sao, áp lực phải làm mẹ như thế nào". Jennifer cho rằng sứ mệnh của người phụ nữ trong cuộc sống không phải chỉ để sinh con. "Chính phụ nữ chúng tôi sẽ là người quyết định xem chúng tôi có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không chứ không phải vì ai khác bảo chúng tôi phải thế. Hãy dừng việc phán xét ngoại hình và việc đánh giá xem thế nào mới là người phụ nữ hạnh phúc. Có những người phụ nữ không cần phải kết hôn, không cần phải làm mẹ mới cảm thấy cuộc sống của họ viên mãn". Mỹ nhân Hollywood cũng chia sẻ về vấn đề phụ nữ bị đối xử tệ trong ngành công nghiệp giải trí: "Với phong trào Time's Up (chiến dịch chống quấy rối tình dục của các nghệ sĩ Hollywood), tôi nghĩ rằng chúng ta cần lắng nghe nhau nhiều hơn, dĩ nhiên cả nam giới cũng vậy, họ cũng cần tham gia vào cuộc trao đổi này". Là một trong những người đẹp tài sắc của màn ảnh Hollywood nhưng cô vẫn lận đận trong chuyện tình duyên. Nữ diễn viên và chồng cũ Justin Theroux chia tay được 6 tháng, kết thúc chuyện tình đẹp sau gần 3 năm chung sống. Cả hai được cho là vẫn duy trì tình bạn sau khi chia tay. Tuy nhiên họ được cho là đã đường ai nấy đi sau nhiều tháng cãi nhau nảy lửa vì niềm đam mê quá độ của Justin với nghệ thuật New York và tiệc tùng. Theo nguồn tin của The Sun thì Justin thường xuyên tiệc tùng ở New York và trông không giống một người đàn ông gia đình. "Anh ta thậm chí nói với mọi người là mình độc thân”. Jennifer Aniston đang hoàn tất thủ tục ly dị với nam diễn viên Justin Theroux. Jennifer Aniston từng kết hôn với Brad Pitt. Nữ diễn viên đệ đơn ly hôn tài tử vào tháng 10/2005, sau 5 năm chung sống. Sau nhiều lần đổ vỡ, Jennifer càng trở nên vững vàng và bản lĩnh hơn. Hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống của một phụ nữ độc thân ở tuổi 49 và dành phần lớn thời gian bên những người bạn thân và gia đình. Jennifer thích dành thời gian tập yoga hay tới các lớp tập thể dục với huấn luyện viên riêng. Cô cho biết, việc tập luyện giúp cơ thể dẻo dai, nhanh nhẹn, da được thải độc tố nên cũng khỏe mạnh hơn. Lối sống tích cực, nhiệt huyết đã giúp Jennifer giữ được vóc dáng khỏe mạnh, gợi cảm dù ở tuổi 49. Nàng Rachel Green của "Friends" vẫn rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết cười, đủ sức"đốn ngã" trái tim của bất cứ chàng trai nào.

Jennifer Aniston vẫn chứng tỏ mình là một trong những biểu tượng về nhan sắc của làng giải trí thế giới. Trong bộ ảnh mới nhất trên tạp chí Instyle, Jennifer khiến nhiều người phải ghen tị vì sự lộng lẫy kiêu sa và gợi cảm của mình. Ở tuổi 49, cô vẫn giữ được thân hình nóng bỏng với những đường cong bốc lửa.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên "Friends" còn chia sẻ những tâm sự chân thành về cuộc sống và những tin đồn mà cô phải đối mặt sau khi ly dị với Justin Theroux. Cô cho rằng những chỉ trích về một người phụ nữ không thể giữ chồng, cứu vãn cuộc hôn nhân bằng việc sinh con hay chỉ mải mê sự nghiệp của mình là những điều điên rồ.

"Đầu tiên, với tất cả sự tôn trọng, tôi không đau khổ. Và thứ hai, đó đều là những giả định không có giá trị. Không ai biết chuyện xảy ra. Không ai xem xét mức độ nhạy cảm của tin đồn đó tới tôi và bạn đời. Họ không biết tôi đã phải trải qua những gì", Jennifer Aniston chia sẻ.

Khi bị thường xuyên so sánh với Angelina Jolie khi minh tinh quyền lực có tới 6 đứa con, Jennifer bày tỏ "thật không công bằng khi một người phụ nữ không thể có một gia đình lại bị coi như hàng phế phẩm. Họ không biết rằng tôi đã phải trải qua những vấn đề sức khỏe và tâm lý ra sao, áp lực phải làm mẹ như thế nào". Jennifer cho rằng sứ mệnh của người phụ nữ trong cuộc sống không phải chỉ để sinh con.

"Chính phụ nữ chúng tôi sẽ là người quyết định xem chúng tôi có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không chứ không phải vì ai khác bảo chúng tôi phải thế. Hãy dừng việc phán xét ngoại hình và việc đánh giá xem thế nào mới là người phụ nữ hạnh phúc. Có những người phụ nữ không cần phải kết hôn, không cần phải làm mẹ mới cảm thấy cuộc sống của họ viên mãn".

Mỹ nhân Hollywood cũng chia sẻ về vấn đề phụ nữ bị đối xử tệ trong ngành công nghiệp giải trí: "Với phong trào Time's Up (chiến dịch chống quấy rối tình dục của các nghệ sĩ Hollywood), tôi nghĩ rằng chúng ta cần lắng nghe nhau nhiều hơn, dĩ nhiên cả nam giới cũng vậy, họ cũng cần tham gia vào cuộc trao đổi này". Là một trong những người đẹp tài sắc của màn ảnh Hollywood nhưng cô vẫn lận đận trong chuyện tình duyên. Nữ diễn viên và chồng cũ Justin Theroux chia tay được 6 tháng, kết thúc chuyện tình đẹp sau gần 3 năm chung sống. Cả hai được cho là vẫn duy trì tình bạn sau khi chia tay.

Tuy nhiên họ được cho là đã đường ai nấy đi sau nhiều tháng cãi nhau nảy lửa vì niềm đam mê quá độ của Justin với nghệ thuật New York và tiệc tùng.

Theo nguồn tin của The Sun thì Justin thường xuyên tiệc tùng ở New York và trông không giống một người đàn ông gia đình. "Anh ta thậm chí nói với mọi người là mình độc thân”. Jennifer Aniston đang hoàn tất thủ tục ly dị với nam diễn viên Justin Theroux. Jennifer Aniston từng kết hôn với Brad Pitt. Nữ diễn viên đệ đơn ly hôn tài tử vào tháng 10/2005, sau 5 năm chung sống. Sau nhiều lần đổ vỡ, Jennifer càng trở nên vững vàng và bản lĩnh hơn. Hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống của một phụ nữ độc thân ở tuổi 49 và dành phần lớn thời gian bên những người bạn thân và gia đình. Jennifer thích dành thời gian tập yoga hay tới các lớp tập thể dục với huấn luyện viên riêng. Cô cho biết, việc tập luyện giúp cơ thể dẻo dai, nhanh nhẹn, da được thải độc tố nên cũng khỏe mạnh hơn.

Lối sống tích cực, nhiệt huyết đã giúp Jennifer giữ được vóc dáng khỏe mạnh, gợi cảm dù ở tuổi 49. Nàng Rachel Green của "Friends" vẫn rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết cười, đủ sức"đốn ngã" trái tim của bất cứ chàng trai nào.