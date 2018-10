“Tình cũ” Trường Giang tự tin khoe thân hình gợi cảm trong phòng tập

Khánh My đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi Body Transformation Challenge 21. Theo đó, cô sẽ cùng với Baggio, Đức Nhật tập luyện liên tục trong 6 tuần với một lịch trình tập luyện, dinh dưỡng khoa học. Khánh My cho biết, cô là một người đam mê thể thao và xu hướng “nghiện” gym bởi những lợi ích mà nó mang lại. Cô chia sẻ, trong quá khứ, bản thân từng ngất xỉu trên phim trường vì kiệt sức, không theo nổi tiến độ công việc. Sau lần phải nhập viện cấp cứu, người đẹp quyết định tập luyện chăm chỉ để nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai của cơ thể. “Tôi đang muốn cơ thể của mình không chỉ sexy hơn mà còn khỏe mạnh hơn", người đẹp tâm sự. Khánh My nói về thực đơn hằng ngày của mình: “Bữa sáng tôi có thể ăn uống thoải mái, đầy đủ dinh dưỡng với các món giàu tinh bột (như cơm, bún, bánh mì..), đạm (thịt, trứng, sữa, cá...) và vitamin, muối khoáng (gồm các loại rau và trái cây). Trưa và tối thì ăn thực phẩm giàu protein, sữa ít béo và trái cây”. Từng gây xôn xao chuyện tình với Trường Giang, sau những ồn ào, Khánh My cho biết hiện cô chuyên tâm vào hoạt động nghệ thuật và sống bình lặng. Khánh My tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm làm mẫu, đóng phim và đi hát. Vai diễn gần đây cô tham gia trong bộ phim "Mỹ nhân Sài thành" được nhiều người yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên, chân thật. Hình ảnh quyến rũ của Khánh My trong phòng tập...

Khánh My đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi Body Transformation Challenge 21. Theo đó, cô sẽ cùng với Baggio, Đức Nhật tập luyện liên tục trong 6 tuần với một lịch trình tập luyện, dinh dưỡng khoa học. Khánh My cho biết, cô là một người đam mê thể thao và xu hướng “nghiện” gym bởi những lợi ích mà nó mang lại. Cô chia sẻ, trong quá khứ, bản thân từng ngất xỉu trên phim trường vì kiệt sức, không theo nổi tiến độ công việc. Sau lần phải nhập viện cấp cứu, người đẹp quyết định tập luyện chăm chỉ để nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai của cơ thể. “Tôi đang muốn cơ thể của mình không chỉ sexy hơn mà còn khỏe mạnh hơn", người đẹp tâm sự. Khánh My nói về thực đơn hằng ngày của mình: “Bữa sáng tôi có thể ăn uống thoải mái, đầy đủ dinh dưỡng với các món giàu tinh bột (như cơm, bún, bánh mì..), đạm (thịt, trứng, sữa, cá...) và vitamin, muối khoáng (gồm các loại rau và trái cây). Trưa và tối thì ăn thực phẩm giàu protein, sữa ít béo và trái cây”. Từng gây xôn xao chuyện tình với Trường Giang, sau những ồn ào, Khánh My cho biết hiện cô chuyên tâm vào hoạt động nghệ thuật và sống bình lặng. Khánh My tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm làm mẫu, đóng phim và đi hát. Vai diễn gần đây cô tham gia trong bộ phim "Mỹ nhân Sài thành" được nhiều người yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên, chân thật. Hình ảnh quyến rũ của Khánh My trong phòng tập...