Top 4 đạo diễn làm phim remake “đại thắng” ở Việt Nam

Phan Gia Nhật Linh – Em là bà nội của anh (Hàn Quốc)

Phan Gia Nhật Linh là đạo diễn nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách. Trước khi đến với điện ảnh, Phan Gia Nhật Linh từng đảm nhận vai trò thư ký của tòa soạn Tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường số đặc biệt cuối tháng.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Năm 2006, anh nghỉ làm báo để tìm con đường chinh phục đam mê làm phim. Anh bắt đầu hành trình đến với điện ảnh bằng việc làm PR cho phim "Hạt mưa rơi bao lâu" do đạo diễn Đoàn Minh Phượng thực hiện, và bộ phim "Hồn Trương Ba da hàng thịt" do Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện.

Giữa năm 2016, Nhật Linh vinh dự là người đứng ra tổ chức buổi Workshop cho các nhà sản xuất phim đến từ Hollywood, nguyên chủ tịch của hãng phim Bill Mechanic, 20 Century Fox tại Việt Nam. Cuối năm nay, anh đã giành được học bổng của quỹ Ford tại Việt Nam về đào tạo ngành làm phim. Anh đến Mỹ học khoa điện ảnh tại trường Đại Học Nam California.

Phim đạt doanh thu kỷ lục là 100 tỷ sau 2 tháng công chiếu.

Năm 2015, Nhật Linh đã cho ra đời bộ phim đầu tay "Em là bà nội của anh", hợp tác với CJ E&M và HKFilms. Bộ phim này đã trở thành bộ phim điện ảnh Việt ăn khách nhất năm 2015.

Ngoài ra, phim còn đạt doanh thu kỷ lục là 100 tỷ sau 2 tháng công chiếu, vượt qua doanh thu của bộ phim "Star Wars" được công chiếu vào thời điểm bấy giờ. "Em là bà nội của anh" còn giành giải thưởng "Phim hay nhất do khán giả bình chọn" tại Liên Hoan phim Việt Nam 2016.

Bộ phim này cũng giúp tên tuổi của Nhật Linh "nổi" hơn rất nhiều, thậm chí anh còn được đặt cho danh hiệu "Đạo diễn triệu đô".

Hàm Trần – Bạn gái tôi là sếp (Thái Lan)

Hàm Trần tên thật là Trần Quang Hàm, một đạo diễn người Mỹ gốc Việt, tham gia dựng các phim điện ảnh đình đám trước đây như Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng, Sài Gòn Yo... Tuy nhiên, mãi đến năm 2013 với Âm mưu giày gót nhọn, cái tên Hàm Trần mới thật sự được khán giả Việt Nam biết đến và dành nhiều quan tâm đến đạo diễn Việt kiều này.

Đạo diễn Hàm Trần.

Thừa thắng xông lên, mùa hè 2014 Hàm Trần trở lại với các rạp chiếu phim cùng phong cách hoàn toàn trái ngược với bộ phim kinh dị Đoạt hồn. Với sự diễn xuất của Trần Bảo Sơn, NSƯT Ngọc Hiệp, bé Thanh Mỹ, Kiều Chinh...

Năm 2017, Hàm Trần tiếp tục thực hiện phim điện ảnh Bạn gái tôi là sếp được nhà sản xuất mua bản quyền và thực hiện dựa trên tác phẩm ăn khách ATM: Er Rak Error (2012) của điện ảnh Thái Lan.

Đạo diễn Hàm Trần đã có nhiều sáng tạo nghệ thuật về tình tiết và nhân vật, qua đó tạo ra một thành phẩm mang đậm hồn Việt cho khán giả. Chính vì thế mà những suất chiếu đầu tiên của Bạn gái tôi là sếp đều thu hút khán giả kín rạp. Chỉ sau 4 ngày ra rạp phim đã thu về 16 tỉ đồng với gần 230.000 lượt người xem.

Nguyễn Quang Dũng – Tháng năm rực rỡ (Hàn Quốc)

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là người con trai thứ hai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Với tên thân mật Dũng Khùng tự đặt, anh sớm nổi lên là một hiện tượng đặc biệt của làng điện ảnh Việt.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục khẳng định vị trí của mình với phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ.

Một loạt tác phẩm điện ảnh như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Những nụ hôn rực rỡ, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế… đã đưa tên tuổi của Nguyễn Quang Dũng trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả. Người ta gọi Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn bạc tỷ vì đa số các phim điện ảnh do anh đảm nhận vai trò đạo diễn đều đạt doanh thu kỷ lục.

Năm 2018, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục khẳng định vị trí của mình với phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ. Khởi chiếu từ 9/3, Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có gần 1,4 triệu lượt xem và vẫn tiếp tục thu hút khán giả đến rạp.

Sau 10 ngày công chiếu chính thức cộng với một số suất sneak-show trước đó, Tháng Năm Rực Rỡ đã đạt hơn 1 triệu lượt xem, thu về 65 tỉ.

Võ Thanh Hòa – Ông ngoại tuổi 30 (Hàn Quốc)

May mắn được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật chuyên nghiệp với cha là diễn viên kỳ cựu, mẹ là biên kịch có tiếng của làng giải trí Việt Nam, Võ Thanh Hòa Thừa hưởng toàn bộ tài năng và tố chất sáng tạo. Võ Thanh Hòa từng đạt giải Cánh diều Vàng bằng vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Cánh đồng bất tận.

Ông Ngoại Tuổi 30 được làm lại từ Scandal Makers, bộ phim rất nổi tiếng của đạo diễn - biên kịch tài ba Kang Hyung Chul.

Trong số các đạo diễn kể trên, Võ Thanh Hòa là người trẻ tuổi nhất (sinh năm 1989) nhưng sở hữu bề dày kinh nghiệm làm phim lẫn diễn xuất. Tham gia đóng phim năm 11 tuổi giúp Võ Thanh Hòa ấp ủ tình yêu lớn đối với nghệ thuật thứ 7 và cậu bé đã nuôi mộng trở thành một đạo diễn từ rất sớm.

Chính vì vậy, năm lớp 11, Thanh Hòa quyết định du học, theo khóa đào tạo điện ảnh tại trường nghệ thuật Lasalle ở Singapore. Sau 4 năm "mất tích", Hòa được cấp bằng đạo diễn với bài tốt nghiệp là chuỗi phim ngắn phóng sự về đời sống bên lề ở Singapore và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Võ Thanh Hòa là đạo diễn phim điện ảnh Bệnh viện ma có sự tham gia của Trấn Thành, Hari Won. Ngoài ra, Võ Thanh Hòa còn là một đạo diễn có duyên khi khá đắt show với các viral, quảng cáo, MV… cùng một số phim sitcom ăn khách như Mệnh lệnh hoa hồng, Xóm trọ vui nhộn…

Mở đầu năm 2018, đạo diễn Võ Thanh Hòa tiếp tục càn quét các rạp chiếu với tác phẩm điện ảnh mới Ông Ngoại Tuổi 30, được làm lại từ Scandal Makers, bộ phim rất nổi tiếng của đạo diễn - biên kịch tài ba Kang Hyung Chul.

Ngay từ khi ra mắt, Ông Ngoại Tuổi 30 đã nhận được những phản hồi tốt đẹp, khán giả hài lòng bởi đây là một phim khá, một sản phẩm remake ổn hơn mong đợi. Nội dung phim có thắt có mở, có bất ngờ, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Phim nhanh chóng thu về doanh thu “khủng” chỉ sau vài ngày công chiếu.

Bên cạnh đó, dưới sự giám sát sản xuất của giám đốc âm nhạc Only C, nhạc phim Ông ngoại tuổi 30 được đầu tư chỉn chu và tạo dấu ấn. Phim không chỉ mang đến một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm mà còn khiến không ít khán giả phải hào hứng bởi các bản nhạc phim như “Tâm sự tuổi 30” do Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện.

Ca khúc “Vì yêu là nhớ” mang đến bầu không khí mới mẻ. Đánh trúng tâm lý của những trái tim đang yêu cùng sự thể hiện ngọt ngào của Han Sara. Bài hát “Đời dạy tôi” tuy đơn giản nhưng mang nhiều chiêm nghiệm, từ những khó khăn, vấp ngã./.