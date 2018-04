Trà My “Thương nhớ ở ai” diện váy khoét sâu khoe thân hình gợi cảm

Chiều ngày 4/4, nữ diễn viên Trà My đã tham gia sự kiện họp báo Vietnam International Fashion Week tại TP.HCM . Cô xuất hiện nổi bật với chiếc váy đen khoét sâu khoe đôi vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Sau bộ phim Thương nhớ ở ai, Trà My ngày càng “lột xác” theo phong cách “sexy” nhưng không kém phần nữ tính và trưởng thành. Bộ phim đầu tay Thương nhớ ở ai đã giúp Trà My nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và cả những người trong nghề. Đặc biệt, những cảnh nóng chân thật đến mức… sập giường và những chia sẻ hết sức chân thành của Trà My về những câu chuyện phía sau hậu trường càng giúp cô nhận được nhiều sự yêu mến hơn. Tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của Trà My đang dần được ghi nhận. Sau Thương nhớ ở ai, cô tích cực tham gia vào vào nhiều dự án phim mới như: Phim ngắn Bổn phận – khai thác đề tài quấy rối, lạm dụng tình dục; góp mặt trong bộ phim Hollywood của đạo diễn John.M Chu với một vai diễn nhỏ. Trong sự kiện Vietnam International Fashion Week, nữ diễn viên Thương nhớ ở ai chọn cho mình một chiếc váy đen dài, khoét sâu tạo cảm giác bí ẩn nhưng vẫn có thể khoe “eo thon dáng chuẩn”, đặc biệt là vòng 1 gợi cảm và lưng trần quyến rũ. Cô cũng khéo léo lựa chọn vòng cổ và túi “ton -sur-ton” càng tôn thêm thần thái sang trọng, quý phái. Một bí mật thú vị cho sự xuất hiện lần này chính là Trà My đã tự mình lựa chọn trang phục, phụ kiện, làm tóc và trang điểm./.

Chiều ngày 4/4, nữ diễn viên Trà My đã tham gia sự kiện họp báo Vietnam International Fashion Week tại TP.HCM . Cô xuất hiện nổi bật với chiếc váy đen khoét sâu khoe đôi vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Sau bộ phim Thương nhớ ở ai, Trà My ngày càng “lột xác” theo phong cách “sexy” nhưng không kém phần nữ tính và trưởng thành. Bộ phim đầu tay Thương nhớ ở ai đã giúp Trà My nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và cả những người trong nghề. Đặc biệt, những cảnh nóng chân thật đến mức… sập giường và những chia sẻ hết sức chân thành của Trà My về những câu chuyện phía sau hậu trường càng giúp cô nhận được nhiều sự yêu mến hơn. Tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của Trà My đang dần được ghi nhận. Sau Thương nhớ ở ai, cô tích cực tham gia vào vào nhiều dự án phim mới như: Phim ngắn Bổn phận – khai thác đề tài quấy rối, lạm dụng tình dục; góp mặt trong bộ phim Hollywood của đạo diễn John.M Chu với một vai diễn nhỏ. Trong sự kiện Vietnam International Fashion Week, nữ diễn viên Thương nhớ ở ai chọn cho mình một chiếc váy đen dài, khoét sâu tạo cảm giác bí ẩn nhưng vẫn có thể khoe “eo thon dáng chuẩn”, đặc biệt là vòng 1 gợi cảm và lưng trần quyến rũ. Cô cũng khéo léo lựa chọn vòng cổ và túi “ton -sur-ton” càng tôn thêm thần thái sang trọng, quý phái. Một bí mật thú vị cho sự xuất hiện lần này chính là Trà My đã tự mình lựa chọn trang phục, phụ kiện, làm tóc và trang điểm./.