Trương Thị May mặc áo choàng xẻ đùi, mở màn show diễn thời trang

Tối 27/10, Trương Thị May đã xuất hiện trong đêm bế mạc Vietnam International Fashion Week 2018 (VIFW 2018) diễn ra tại Hà Nội. Là nhan sắc được biết đến bởi vẻ đẹp thuần chất Á đông, Trương Thị May nổi tiếng trong showbiz Việt là mỹ nhân luôn đề cao những giá trị văn hóa truyền thống. Thế nhưng khi đi đến một sự kiện thời trang, người ta lại nhìn thấy Trương Thị May ở một góc độ khác. Cô nàng hết sức cá tính trong thiết kế áo choàng lạ mắt, khoe trọn đôi chân dàì của người đẹp. Các hoạt tiết trên trang phục của cô hết sức bắt mắt. Phụ kiện đi kèm là chiếc túi hộp màu đen khá phổ biến tại các sự kiện thời trang. Trương Thị May lựa chọn kiểu làm tóc và trang điểm hết sức sắc sảo, cầu kỳ, điều này cũng làm cho cô trở nên cá tính hơn. Tại sự kiện, Trương Thị May cũng đã có cơ hội "đọ sắc" với á hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 - Raquel Peslissier. Trương Thị May chụp ảnh cùng á hậu Huyền My. Trương Thị May cũng là người mở màn cho show diễn của NTK Jovana Louis, đây cũng là show diễn cuối cùng tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu Đông 2018. Cô sải bước tự tin trên sàn catwalk. Thần thái của Trương Thị May thu hút mọi ánh nhìn của khán giả có mặt tại chương trình. Chú thích ảnh

