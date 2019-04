Vợ chồng danh ca Hương Lan cùng nhiều sao Việt đến viếng Anh Vũ ở Mỹ

Hiện tại, lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ diễn ra ở nhà quàn An Lạc (Garden Grove, bang California) trước khi thi hài anh được đưa về Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ Việt ở nước ngoài như danh ca Hương Lan, Hoài Tâm, Kha Ly... đã tranh thủ đến viếng cố nghệ sĩ lần cuối để chào tạm biệt anh. Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy cũng có mặt tại lễ tang. Anh Vũ là thầy, là người giúp đỡ vợ chồng cô khi mới vào nghề. Cũng chính cố nghệ sĩ là người hỗ trợ cho Thanh Duy trong những bước đi đầu tiên với nghệ thuật. Leon Vũ (bìa trái) là người đã hỗ trợ gia đình lo thủ tục đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam. Vợ chồng danh ca Hương Lan đến viếng nghệ sĩ Anh Vũ, động viên tinh thần gia đình anh. Thay mặt gia đình, chị gái của cố nghệ sĩ từ New York bay sang và gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ và khán giả đã giúp đỡ. Hương Lan xúc động khi viếng đàn em thân thiết. Cát Tường đang ở Mỹ và cũng tranh thủ đến viếng Anh Vũ. "Tiễn anh về nhà, về với gia đình với khán giả thân thương. Mong anh sớm đến miền cực lạc" - Cát Tường chia sẻ. Sau khi thi hài nghệ sĩ Anh Vũ được đưa về Việt Nam vào sáng 9/4 (giờ địa phương), lễ viếng sẽ bắt đầu từ 16h cùng ngày tại chùa Ấn Quang, quận 10, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 12/4 và linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên quận 9, TP.HCM. Thay mặt cho gia đình Anh Vũ, NSND Hồng Vân đã thông báo về tang lễ, gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, khán giả gần xa đã giúp đỡ, hỗ trợ đưa thi hài của anh về Việt Nam./.

