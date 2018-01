“Wonder Woman” Gal Gadot quyến rũ tại LHP Palms Springs

“Wonder Woman” Gal Gadot xuất hiện tại một sự kiện nằm trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế thường niên lần thứ 29 Palm Springs. Không diện trang phục hở bạo quyến rũ, mỹ nhân 32 tuổi lựa chọn cho mình trang phục kín đáo nhưng vẫn đầy lôi cuốn. Bộ trang phục màu hồng làm Gal Gadot nổi bật tại sự kiện. Gal Gadot từng là đăng quang Hoa hậu Israel năm 2004. Mặc dù đã sinh 2 con gái: Alma 6 tuổi và con thứ 2 mới 10 tháng nhưng người đẹp vẫn giữ dáng thon gọn. Tại sự kiện, cô đã hội ngộ nữ diễn viên người Mỹ Jessica Chastain. Cả hai trò chuyện hết vui vẻ với nhau tại sự kiện. Jessica Chastain từng giành được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của các giải thưởng Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA và Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh trong năm 2011 cho vai diễn trong phim "The Help". Sự kiện cũng có sự tham gia của Patty Jenkins, đạo diễn phim "Wonder Women". Jordan Peele và Daniel Kaluuya. Tối trước đó, Gal Gadot duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng vô cùng gợi cảm với đạo diễn Patty Jenkins tại thảm đỏ liên hoan phim quốc tế thường niên lần thứ 29 Palms Springs./.

