Những giai điệu tri ân trong đêm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tối 13/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” được tổ chức trong không gian trang nghiêm, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và TP.HCM.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung, được xây dựng như một nén tâm nhang nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố dâng lên những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những tiết mục nghệ thuật xúc động đưa khán giả trở về ký ức hào hùng của dân tộc (ảnh: Kim Dung)

Ký ức từ những người đã đi qua chiến tranh

Hành trình tri ân được tái hiện qua ba phần: “Mậu Thân 1968”, “Mệnh lệnh từ trái tim” và “Viết tiếp lời non sông”. Mở đầu chương trình, lời thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam năm ấy, một lần nữa ngân vang trên nền nhạc dân tộc trầm lắng, dẫn dắt cảm xúc khán giả đến với ca khúc “Tổ quốc ơi ta đã nghe”. Từ âm hưởng hào hùng ấy, khán giả được đưa trở về những năm tháng chiến đấu, khi lớp lớp người con lên đường theo tiếng gọi non sông và gửi lại tuổi thanh xuân trên các chiến trường.

Tham dự chương trình nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Thu Anh, cựu chiến binh phường Nhiêu Lộc cho biết: Sinh sống gần Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, bà thường xuyên dõi theo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây. Với bà, đến dự chương trình không phải để xem văn nghệ mà là để tưởng niệm những người đã hy sinh, trong đó có những người ngã xuống khi còn ở độ tuổi như bà ngày ấy.

"Mình rất xúc động, bây giờ đã tìm được các anh, để anh em về sum họp, bây giờ để quy tập về một nơi. Nếu tìm được thân nhân của các liệt sĩ, chúng tôi sẽ có thêm cơ hội bày tỏ lòng tri ân với gia đình các anh. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy yên lòng hơn" - bà Thu Anh chia sẻ.

Các nghệ sĩ gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc (ảnh: Kim Dung)

Cũng sinh sống gần khu vực công viên, ông Đinh Hào Quang, cựu chiến binh phường Hòa Hưng cho biết ông đã chờ đợi chương trình nhiều ngày. Với ông, những chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 không chỉ là những cái tên trong lịch sử, mà là đồng đội, là một phần máu thịt của thế hệ mình. Bởi vậy, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chung của mỗi công dân, đặc biệt là các cựu chiến binh.

"Những chiến sĩ nằm ở đây chính là đồng đội của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần da thịt của mình. Trước đây, chúng ta đã làm rất nhiều, nhưng gần đây Đảng và nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi coi đây là công việc của mọi người, đã là công dân Việt Nam và đặc biệt là những cựu chiến binh phải có trách nhiệm rất lớn. Đây là một việc làm rất là nhân văn" - ông Quang nói.

Giao lưu với bác sĩ Trần Văn Bản, cựu bác sĩ quân y 82 tuổi tình nguyện hỗ trợ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (ảnh: Kim Dung)

Đưa các anh về với đất mẹ

Điểm nhấn của phần “Mệnh lệnh từ trái tim” là những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mạch cảm xúc được nâng lên qua “Hẹn ước Bắc Nam”, ca cảnh “Đón các anh về với đất mẹ” và ca khúc “Dưới cờ Tổ quốc anh về”. Sự kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc dân tộc, cải lương và hình ảnh sân khấu tái hiện nỗi đau chiến tranh, đồng thời khẳng định sức sống, lòng thủy chung và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình “Khúc tri ân” là lời tưởng nhớ sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc (ảnh: H.L)

Ngồi ở hàng ghế khán giả, bà Nguyễn Thị Kim Điểu, 77 tuổi, một cựu thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, nghẹn lời chia sẻ: Năm 1966, bà tham gia lực lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ tại khu vực Tân Biên; trong những ngày chiến sự, bà từng tải thương, tải đạn phục vụ chiến đấu. Nhiều đồng đội của bà đã hy sinh trên các hướng tiến công vào cầu Chữ Y và sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt thời gian qua, bà thường ra khu vực này thắp nhang, dâng trái cây và hoa cho đồng đội, coi đó là cách chăm chút cho những người đã nằm lại.

"Không thể nói lên lời được, có các đồng đội mình nằm ở đây. 58 năm mới được lên trên. Mỗi tuần ra đây đốt nhang hai lần. Mua trái cây và bông hoa quả để cúng các anh em. Nói chung là rất là thân thương và trìu mến. Mến mộ là nhà nước quan tâm đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, rất là cảm xúc và biết ơn Đảng nhà nước" - bà Kim Điểu xúc động.

Những lời kể mộc mạc của các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong làm rõ hơn ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là hành trình đưa đồng đội trở về, giúp thân nhân vơi bớt mong chờ và trao lại cho người đã khuất một nơi an nghỉ trang trọng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng đông đảo đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” (ảnh: Kim Dung)

Trao ký ức cho thế hệ tiếp nối

Ở phần “Viết tiếp lời non sông”, nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hội tụ qua các ca khúc “Người lính già và hoa hồng thắm”, liên khúc “Vết chân tròn trên cát - Hát cho người còn sống”, “Còn gì đẹp hơn”, “Ngọn nến tri ân - Linh thiêng Việt Nam”..., với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên và lực lượng biểu diễn của thành phố.

Nếu những câu chuyện của người đi trước gợi lại ký ức chiến tranh, chia sẻ của Huỳnh Tấn Khang, 18 tuổi, sinh viên Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM cho thấy, ký ức ấy đang được trao truyền. Khang cho biết em đặc biệt ấn tượng với câu nói “máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh”. Việc tìm kiếm được 731 bộ hài cốt liệt sĩ khiến em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, đóng góp cho xã hội.

Những câu chuyện lịch sử được trao truyền, kết nối các thế hệ trong hành trình gìn giữ hòa bình (ảnh: H.L)

"Các chú, các anh nằm xuống, tìm kiếm được hài cốt nhưng vẫn chưa biết được tên, biết được tuổi. Nhưng những gì các chú, các anh làm vô cùng to lớn với đất nước, với mọi người. Và chúng em là thế hệ trẻ, vô cùng cảm động và biết ơn sâu sắc. Chúng em cảm nhận được mình cần phải cố gắng cống hiến, tiếp nối truyền thống ấy bằng cách học tập, chăm chỉ và có những sự đóng góp cho xã hội, nhằm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh" - Tấn Khang bộc bạch.

Những ngọn nến tri ân được thắp sáng, gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc (ảnh: H.L)

Trong không gian linh thiêng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và văn nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân. Những ngọn nến được nâng cao, kết thành biểu tượng của lòng biết ơn và lời nguyện không quên sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Khép lại bằng “Bài ca không quên”, chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” gửi đi thông điệp: ký ức không chỉ để tưởng nhớ, mà còn nhắc mỗi người đang sống trong hòa bình tiếp tục góp sức xây dựng, bảo vệ đất nước. Từ câu chuyện của những người đã đi qua chiến tranh đến suy nghĩ của người trẻ hôm nay, chương trình đã nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp trách nhiệm công dân và khát vọng gìn giữ non sông hòa bình, phát triển.

Trong không gian linh thiêng, những ngọn nến sáng lên như lời nhắc nhở về sự hy sinh không thể nào quên (ảnh: H.L)