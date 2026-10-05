Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 5/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Thời tiết có mưa, ảnh hưởng đến quá trình đào và vận chuyển đất nhưng Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn duy trì công tác tìm kiếm. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Trong ngày, thời tiết có mưa, ảnh hưởng đến quá trình đào và vận chuyển đất. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn duy trì công việc, huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để xử lý hơn 500 m3 đất. Kết quả, Đội K74 đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Khu vực này trước đây thuộc Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán.

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, 698 bộ được phát hiện riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 307 bộ hài cốt kèm theo di vật.

* Một số hình ảnh ghi nhận công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 5/10:

Trong ngày, Đội K74 đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) cẩn thận, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Sau khi đào và xử lý hơn 500 m³ đất, lực lượng chức năng đã tìm thấy và tiến hành cất bốc thêm 13 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Đến nay, sau hơn 3 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)