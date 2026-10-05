Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Dù thời tiết có mưa, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vẫn duy trì công tác tìm kiếm và phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 731 bộ.
Ngày 5/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Trong ngày, thời tiết có mưa, ảnh hưởng đến quá trình đào và vận chuyển đất. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn duy trì công việc, huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để xử lý hơn 500 m3 đất. Kết quả, Đội K74 đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo.
Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Khu vực này trước đây thuộc Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán.
Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, 698 bộ được phát hiện riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 307 bộ hài cốt kèm theo di vật.
* Một số hình ảnh ghi nhận công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 5/10: