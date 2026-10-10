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Thứ Bảy, 11:48, 10/10/2026

Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

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VOV.VN - Sáng 10/10, Quân khu 7 phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Các lực lượng phục vục Lễ đã thực hành nghi thức dâng hương, dâng hoa, viếng và truy điệu. Sau đó, di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

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Từ ngày 23/6 đến nay, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tham gia sơ duyệt có đội tiêu binh, quân nhạc, sĩ quan dẫn viếng, Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đội danh dự và lực lượng di chuyển quách hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban tổ chức, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCM đã kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh và sử dụng thiết bị hiện đại để thăm dò, tìm kiếm. Từ ngày 23/6 đến nay, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

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Tham gia sơ duyệt có đội tiêu binh, quân nhạc, sĩ quan dẫn viếng, Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đội danh dự và lực lượng di chuyển quách hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Do chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, các hài cốt được tìm thấy trong đợt này chưa xác định được danh tính. Những di vật được tìm thấy gồm lọ dầu gió, lược, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình đông, dép cao su, tăng, võng và vũ khí.

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Các lực lượng thực hành nghi thức di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ tại khu vực hành lễ ở Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo Ban Tổ chức, các mẫu sinh phẩm được thu thập sẽ phục vụ công tác phân tích, đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai trên cơ sở các nguồn thông tin, tư liệu và lời kể của nhân chứng.

Một số hình ảnh tại buổi sơ duyệt:

 
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Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng phục vục Lễ đã thực hành các nghi thức dâng hương, dâng hoa viếng, truy điệu, di quách. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Đội tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia sơ duyệt. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Các lực lượng vũ trang TP.HCM thực hành nghi thức vào vị trí chuẩn bị di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Thực hành nghi thức di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Ngoài các lực lượng vũ trang, Ban Tổ chức cũng huy động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia thực hành nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Chỉ đạo tại buổi sơ duyệt có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ Quân khu 7 (bên phải); Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM (đứng giữa). (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Thực hành đưa các quách hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Các lực lượng cố định các quách hài cốt liệt sĩ trước khi xe di chuyển đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Dàn xe phục vụ Lễ truy điệu, an táng thực hành rời Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ở TP. Thủ Đức cũ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Dàn xe chuyên dụng chở các quách thực hành di chuyển rời Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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