Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sáng 10/10, Quân khu 7 phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.
Các lực lượng phục vục Lễ đã thực hành nghi thức dâng hương, dâng hoa, viếng và truy điệu. Sau đó, di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
Tham gia sơ duyệt có đội tiêu binh, quân nhạc, sĩ quan dẫn viếng, Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đội danh dự và lực lượng di chuyển quách hài cốt liệt sĩ.
Theo Ban tổ chức, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCMđã kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh và sử dụng thiết bị hiện đại để thăm dò, tìm kiếm. Từ ngày 23/6 đến nay, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Do chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, các hài cốt được tìm thấy trong đợt này chưa xác định được danh tính. Những di vật được tìm thấy gồm lọ dầu gió, lược, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình đông, dép cao su, tăng, võng và vũ khí.
Theo Ban Tổ chức, các mẫu sinh phẩm được thu thập sẽ phục vụ công tác phân tích, đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai trên cơ sở các nguồn thông tin, tư liệu và lời kể của nhân chứng.
VOV.VN - Tối 9/10, thông tin từ Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, đặc biệt trong đó có một phần mộ đi kèm di vật mang manh mối vô cùng quan trọng.