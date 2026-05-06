“Những mùa hoa bỏ lại”: Khi Việt Anh viết nỗi buồn, Thu Phương cất thành ký ức

Thứ Tư, 10:07, 06/05/2026
VOV.VN - Hơn 20 năm kể từ lần đầu vang lên, “Những mùa hoa bỏ lại” vẫn là một trong những dấu lặng đẹp đẽ của âm nhạc Việt, nơi nhạc sĩ Việt Anh gửi gắm những xúc cảm riêng tư, và Thu Phương là người thổi vào đó một đời sống khác, sâu thẳm.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Việt Anh nhớ lại hành trình viết nên ca khúc như một chuỗi ngẫu hứng rất đời thường, đó là những mẩu giấy ghi vội, một chuyến đi diễn cùng bạn bè, và khoảnh khắc hoàn thành bài hát rồi gửi ngay cho Thu Phương. Không lâu sau, ca khúc được cất lên tại Làn Sóng Xanh 1999 ở Hà Nội, giản dị nhưng đủ để trở thành ký ức khó phai.

Âm nhạc của Việt Anh từ lâu đã mang một sắc thái rất riêng của sự chậm rãi, sâu và ít khi ồn ào. Những câu chuyện tình trong ca khúc của nhạc sĩ thường chỉ là thoáng qua, là những mảnh ký ức không trọn vẹn nhưng lại được giữ gìn bằng một sự nâng niu hiếm thấy. Có lẽ vì thế mà người nghe không chỉ “nghe” nhạc, mà còn cảm thấy như đang lắng nghe chính người viết.

Một khán giả chia sẻ: Khi nghe nhạc Việt Anh đủ lâu và đủ kỹ, sẽ có cảm giác như được quan sát tâm hồn người nghệ sĩ. Đó là sự tinh tế đến từ những chi tiết nhỏ bé của đời sống, là cách ông trân trọng tình yêu và cả những dang dở. Bên ngoài có thể lặng lẽ, có phần dè dặt, nhưng bên trong lại là một khát khao sống âm thầm mà mãnh liệt.

Nhạc sĩ Việt Anh (Ảnh: Fbnv)
Điều đặc biệt nhất trong âm nhạc của ông, có lẽ là cách “cư xử” với nỗi buồn không né tránh, không bi lụy, mà dịu dàng chấp nhận. Nỗi buồn trong nhạc Việt Anh vì thế trở thành một vẻ đẹp, buồn nhưng không nặng nề, kết thúc nhưng vẫn mở ra những khởi đầu khác.

Hành trình của “Những mùa hoa bỏ lại” cũng là khởi đầu cho một mối duyên âm nhạc bền bỉ giữa Việt Anh và Thu Phương. Sau ca khúc này, họ tiếp tục gắn bó qua nhiều bản tình ca nổi tiếng, nơi giọng hát nhiều trải nghiệm của Thu Phương gặp gỡ thế giới nội tâm sâu lắng của Việt Anh, tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc khó thay thế.

Nhạc sĩ Việt Anh và ca sĩ Thu Phương. (Ảnh: Fbnv)

Từ những năm tháng thanh xuân cho đến bây giờ, âm nhạc ấy vẫn ở lại như một người bạn cũ, không ồn ào nhưng luôn hiện diện. Và với nhiều khán giả, nhạc Việt Anh không chỉ để nghe, mà để hiểu rằng có những cách rất khác để đi qua nỗi buồn, nhẹ nhàng, nhưng đủ sâu để ở lại rất lâu.

Hải Hà/VOV.VN
VOV.VN - Hai mươi lăm năm sau ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm (1/4/2001 – 1/4/2026), âm nhạc của ông vẫn trôi lặng qua năm tháng, không ồn ào mà bền bỉ. Không chỉ ở lại trong ký ức, nhạc Trịnh còn sống trong cách con người cảm nhận thời gian, mất mát và chính mình.

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

VOV.VN - Sau gần bốn năm vắng bóng, Harry Styles tái xuất với "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" – album cho thấy một nghệ sĩ pop đang dịch chuyển khỏi vùng an toàn: giữ sự bắt tai quen thuộc nhưng mở rộng không gian âm nhạc bằng disco, synth-pop và nhiều suy tư cá nhân.

VOV.VN - Nhận 4,5/5 sao từ Rolling Stone, "ARIRANG" không đơn thuần là một album comeback sau gần 4 năm. Nó là một lời khẳng định: BTS đã thay đổi – và họ chủ động định nghĩa sự thay đổi đó.

