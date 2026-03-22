Những nghi lễ và văn hóa đặc sắc trong lễ Eid Al Fitr ở Indonesia

Cuộc đại di chuyển Mudik lớn nhất thế giới

Những ngày trước lễ Eid, hàng triệu người Indonesia rời các thành phố lớn để trở về quê hương. Hoạt động di chuyển hàng năm, được gọi là mudik, là một trong những cuộc đại di chuyển lớn nhất thế giới, khiến chính phủ Indonesia phải chuẩn bị trong nhiều tháng với các dịch vụ vận tải bổ sung và các biện pháp an ninh. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia ước tính có 143,9 triệu lượt đi lại trong Lễ Eid Al Fitr năm nay.

Người dân Indonesia thực hiện cuộc đại di chuyển trước lễ Eid al-Fitr. (Ảnh:VOV-Jakarta)

Takbiran

Vào đêm trước lễ Eid, các nhà thờ Hồi giáo vang vọng tiếng cầu nguyện trong khi đường phố tràn ngập các cuộc diễu hành, màn trình diễn trống và pháo hoa. Truyền thống này, được gọi là takbiran, tượng trưng cho niềm vui và lòng biết ơn khi kết thúc tháng Ramadan.

Trung tâm Jakarta Bundahari HI rực rỡ cho các buổi lễ diễu hành trước đêm Eid al-Fitr. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Lễ cầu nguyện Eid

Vào sáng ngày Eid, người Hồi giáo tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo và quảng trường công cộng để thực hiện lễ Shalat Idul Fitri. Tại Jakarta, Nhà thờ Hồi giáo Istiqla,lớn nhất Indonesia,có thể chứa tới 200.000 tín đồ.

Một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Istiqla lớn nhất Indonesia tại Jakarta. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Halal bihalal

Một trong những truyền thống được trân trọng nhất là halal bihalal, khi các gia đình và người thân trao nhau lời chúc mừng, bắt tay và cầu xin sự tha thứ. Câu nói "Mohon maaf lahir dan batin" ("Tôi xin tha thứ từ tận đáy lòng") được chia sẻ rộng rãi, củng cố tinh thần hòa giải và hòa hợp xã hội.

Gia đình quây quần bên nhau, trao nhau lời chúc mừng, bắt tay và cầu xin sự tha thứ. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Gia đình quây quần bên nhau, trao nhau lời chúc mừng, bắt tay và cầu xin sự tha thứ. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Món ăn lễ hội

Các món ăn rất quan trọng trong dịp lễ Eid. Bánh ketupat (bánh gạo gói trong lá dừa) được dùng kèm với các món ăn như opor ayam (gà nấu nước cốt dừa) và rendang. Việc cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn này là khoảnh khắc gắn kết gia đình, trong khi bản thân bánh ketupat tượng trưng cho lòng biết ơn và sự tha thứ.

Bánh ketupat món ăn phổ biến trong dịp lễ Eid. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Tặng quà trong dịp lễ Lebaran

Phong tục tặng quà trước hoặc trong lễ Eid Al-Fitr là nét văn hóa đặc trưng của người Hồi giáo, thể hiện sự chia sẻ, yêu thương và kết nối

Các giỏ quà được bày bán trong dịp lễ Eid. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Quần áo mới và mua sắm

Mua sắm quần áo mới là một nét đặc trưng khác của lễ Eid. Với các chương trình giảm giá Lebaran tại các trung tâm thương mại và chợ, mua sắm trở thành một phần của lễ hội. Trang phục truyền thống bao gồm baju koko cho nam giới và gamis cho nữ giới, thường có màu pastel và các bộ đồ gia đình đồng bộ.

Trang phục truyền thống bao gồm baju koko cho nam giới và gamis cho nữ giới, thường có màu pastel và các bộ đồ gia đình đồng bộ. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Viếng mộ

Nhiều người Indonesia cũng viếng mộ tổ tiên trước hoặc sau lễ Eid, dọn dẹp khu mộ, rải cánh hoa và cầu nguyện. Truyền thống này thể hiện sự tưởng nhớ và tôn trọng đối với những người đã khuất.

Nhiều người Indonesia viếng mộ tổ tiên trước hoặc sau lễ Eid, dọn dẹp khu mộ, rải cánh hoa và cầu nguyện. (Ảnh: VOV-Jakarta)

Lễ Lebaran ở Indonesia không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn thể hiện những nét đẹp văn hóa và xã hội truyền thống của Indonesia. Trong bối cảnh hàng triệu người tụ tập tại các nhà thờ Hồi giáo, cùng nhau dùng bữa và trở về nhà, lễ Lebaran vẫn là minh chứng mạnh mẽ cho niềm tin bền bỉ, tình cảm gia đình và tinh thần cộng đồng của người dân Indonesia.