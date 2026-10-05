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Chào mừng giải phóng Thủ đô: Đại tiệc pháo hoa nghệ thuật và trải nghiệm đỉnh cao

Thứ Hai, 17:38, 05/10/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm 10/10.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III – 2026, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn phục vụ người dân Thủ đô và du khách.

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Toàn cảnh Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III – 2026 của UBND TP Hà Nội.

Tháng 10 sôi động với chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật

Theo đó, khởi đầu chuỗi các chương trình văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô là hoạt động tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây. Từ ngày 1-4/10 diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Tiếp nối là Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 từ ngày 3-4/10, tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây (trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, Phường Tây Hồ). Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh thành và các câu lạc bộ, mang đến một lễ hội thể thao - văn hóa rực rỡ, năng động giữa không gian thu Hà Nội.

Hai lễ hội được đón chờ trong tháng 10 là Festival Thu Hà Nội năm 2026 diễn ra từ 16-18/10 và Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ 9-11/10 cũng sẽ sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9/10 và 10/10, phục vụ công chúng theo hình thức bán vé. Chương trình được định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

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bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trình bày kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 10/10, sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ. Chương trình góp phần tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong các thế hệ hôm nay.

Trong dịp kỷ niệm này, các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố đã lựa chọn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc để phục vụ Nhân dân và du khách. Vào 20h các ngày thứ 6 và thứ 7, từ 02-31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương của Hà Nội sẽ biểu diễn các Chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội với nhiều tác phẩm sáng tạo mới như: vở kịch “Huyền tích Hồ Gươm”, chương trình “Nét duyên chèo Hà Thành”, vở chèo “Quan Âm Thị Kính” và vở cải lương “Người con gái Hà Thành”…

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Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Cùng với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức, đưa không khí ngày hội đến gần hơn với người dân và du khách tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn. Ngoài ra, 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn Thành phố cũng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm này.

Nhiều hoạt động du lịch đặc sắc

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, tiêu biểu như 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khai thác các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo của Thủ đô.

Bên cạnh đó, với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, từ ngày 9-11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng - những bậc tiền nhân có công dựng nước và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung” nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

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Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các di tích cấp Thành phố duy trì mở cửa đón khách tham quan, du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Thủ đô, phục vụ Nhân dân và du khách.

Đại tiệc pháo hoa nghệ thuật

Bầu trời Hà Nội sẽ sáng rực rỡ trong đêm 10/10 với sắc mầu pháo hoa hỏa thuật kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h00. Với lợi thế không gian mặt nước rộng, tầm quan sát thoáng, phạm vi quan sát lớn, khu vực Hồ Tây hứa hẹn là một địa điểm hấp dẫn để ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ, mang đến cho người xem những màn trình diễn mãn nhãn đầy sắc mầu.

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21h00 ngày 10/10, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp, pháo nổ nước và pháo hoa hỏa thuật tại hai địa điểm là khu vực xung quanh Hồ Tây và trước cửa Bưu điện Hà Nội.

Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây)… Hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, đầy màu sắc.

Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, Thành phố cũng tổ chức 01 trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt Hồ Hoàn Kiếm).

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Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện nhằm thực hiện chủ trương Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thư Vũ/VOV.VN
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