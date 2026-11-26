NSƯT Phan Thị Kim Cúc qua đời vào 22h25 ngày 24/11/2026, hưởng thọ 83 tuổi. Sinh năm 1944 tại Nam Định, bà từng là ca sĩ của Đoàn Văn công Lục Ngạn trước khi trở thành phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 1967.

Từ năm 1969, bà gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya, trở thành một trong những giọng đọc “vàng” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà cũng là một trong những phát thanh viên đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975.

Không chỉ để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ thính giả, NSƯT Kim Cúc còn là người tận tình truyền nghề cho những phát thanh viên đi sau.

Nhớ về người đồng nghiệp, người chị từng dìu dắt mình trong những ngày đầu làm nghề, ông Lê Mạnh Hùng, nguyên phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ:

Đầu những năm 1980, tôi được tuyển vào làm phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong ban giám khảo ngày ấy có Nghệ sĩ Ưu tú Kim Cúc, người mà thính giả quen nghe trên sóng với tên phát thanh viên Kim Cúc. Vì đọc giọng Nam, tôi chủ yếu được các phát thanh viên kỳ cựu, lớn tuổi như Việt Khoa và Nguyễn Thơ hướng dẫn, nhưng cũng có một thời gian được chị Kim Cúc trực tiếp kèm cặp. Sau này, khi vào ca đọc thời sự và các chương trình khác của Đài, tôi có dịp làm việc cùng chị và hiểu thêm về cách chị làm nghề.

NSƯT Kim Cúc, giọng đọc thân thuộc trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh tư liệu

Chị rất nghiêm khắc trong nghề, rèn giũa tôi từng li từng tí. Nhiều kinh nghiệm chị truyền lại, tôi vẫn áp dụng trong công việc về sau. Nếu tôi nhớ không nhầm, chị từng kể rằng trước khi làm phát thanh, chị là diễn viên tạp kỹ trong một đoàn văn công quân đội, từng hát, múa và diễn kịch. Vốn cũng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tôi thấy gần gũi với chị qua những cuộc trao đổi về cách vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào giọng đọc.

Điều tôi nhớ nhất là chị chỉ cho tôi cách dùng cả nét mặt và cử chỉ khi đọc trước micro. Ngay trong những lúc trò chuyện, nếu hai tay không bận đan len, chị thường đưa tay minh họa, nét mặt cũng thay đổi theo câu chuyện. Trong phòng thu, thính giả chỉ nghe được giọng nói, nhưng những cử chỉ và nét mặt ấy giúp người đọc truyền được cái tình của bài viết vào lời đọc. Đó là một bài học tôi vẫn nhớ đến hôm nay.

Những năm sống xa Tổ quốc, tôi vẫn thường nghe các chương trình phát thanh trong nước. Mỗi lần nghe giọng chị Kim Cúc, tôi lại chăm chú lắng nghe. Từ ngày xa Đài, tôi chưa có dịp gặp lại chị. Hay tin chị qua đời, tôi bàng hoàng và buồn. Đài Tiếng nói Việt Nam vừa mất đi một cánh chim đầu đàn của nghề phát thanh, còn tôi mất đi một người chị từng tận tình dìu dắt mình vào nghề.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Nghệ sĩ Ưu tú Kim Cúc. Xin vĩnh biệt chị!

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc tiếp tục cộng tác với các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh, truyền nghề cho nhiều thế hệ học viên. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà chính thức dừng cộng tác với các chương trình của Đài. Lễ viếng NSƯT Kim Cúc diễn ra từ 8h45 đến 10h15 ngày 28/11 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào 10h15 cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức vào ngày 29/11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).