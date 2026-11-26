Theo thông tin từ gia đình, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cùng sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ và sự yêu thương, chăm sóc hết lòng của cả gia đình, NSƯT Phan Thị Kim Cúc đã qua đời vào 22h25 ngày 24/11/2026, hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ viếng từ 8h45 - 10h15 ngày 28/11/2026 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn. Lễ truy điệu và đưa tang vào 10h15 cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức vào ngày 29/11/2026 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên,tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

NSƯT Kim Cúc

NSƯT Phan Thị Kim Cúc sinh năm 1944 tại Nam Định. Trước khi trở thành phát thanh viên nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà từng là ca sĩ của Đoàn Văn công Lục Ngạn. Năm 1967, khi đang chuẩn bị tiết mục để chuẩn bị đi phục vụ cho các chiến sĩ đường 9 Nam Lào thì bà Kim Cúc được gọi đi đọc thay tin chiến thắng cho quân đội trên phòng thu của Đài tiếng nói Việt Nam. Một ngày sau khi lên đài đọc bản tin, bà được cấp trên yêu cầu bàn giao lại công việc tại đoàn văn công và nhận nhiệm vụ mới.

Sau đó, bà tiếp tục học thêm đại học tại chức, đồng thời trau dồi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để phục vụ công việc phát thanh. Đến năm 1969, bà chính thức gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya, trở thành một trong những giọng đọc "vàng" của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Bà đều đặn lên đài để làm cầu nối gửi những câu chuyện tới các thính giả nghe đài.

Dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của bà là một trong những phát thanh viên đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975. Sau khi nhận được thông tin quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng chuyển tin đến công chúng.

Sau khi nghỉ hưu, bà Kim Cúc tiếp tục cộng tác với chương trình, đồng thời giảng dạy lớp đào tạo MC tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, truyền nghề cho nhiều thế hệ học viên. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà chính thức dừng cộng tác với các chương trình của Đài.