Oscar 2026: Vì sao Michael B. Jordan giành tượng vàng Nam diễn viên chính?

Trong bộ phim “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler, Jordan mang đến một màn trình diễn phức tạp hơn nhiều so với những vai diễn hành động từng làm nên tên tuổi của anh. Đây không phải kiểu vai diễn dựa vào cường độ cảm xúc bùng nổ hay những khoảnh khắc “biểu diễn” rõ rệt, dạng vai thường dễ chinh phục các giải thưởng. Thay vào đó, Jordan xây dựng nhân vật bằng một quá trình tích lũy tâm lý chậm rãi, nơi những biến động nội tâm được thể hiện qua ánh mắt, nhịp thở và sự thay đổi rất nhỏ trong hành vi.

Michael B. Jordan nhận tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2026. (Ảnh: Reuters)

Một vai diễn vượt ra khỏi khuôn khổ phim kinh dị

“Sinners” được xây dựng như một bộ phim ma cà rồng, nhưng thực chất lại là một câu chuyện ẩn dụ về lịch sử và bản sắc của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Trong không gian đó, nhân vật của Jordan vừa phải đối mặt với thế lực siêu nhiên vừa phải gánh trên vai những ký ức lịch sử nặng nề của cộng đồng mình.

Chính sự kết hợp giữa điện ảnh thể loại và chiều sâu xã hội đã tạo ra nền tảng đặc biệt cho màn trình diễn của Jordan. Anh không chỉ đóng một nhân vật cá nhân mà còn đại diện cho một lịch sử tập thể. Vai diễn vì thế mang một sức nặng mà không phải bộ phim nào trong mùa giải cũng có.

Đây cũng là điểm khiến Jordan nổi bật giữa các ứng viên năm nay: anh mang đến một màn trình diễn vừa giàu cảm xúc cá nhân vừa gắn chặt với bối cảnh xã hội rộng lớn.

Cảnh phim trong "Sinners", tác phẩm giúp Michael B. Jordan chinh phục Viện Hàn lâm năm nay.

Sự trưởng thành của một ngôi sao

Trong hơn một thập niên qua, Michael B. Jordan đã xây dựng hình ảnh một ngôi sao điện ảnh có sức hút thương mại, từ Creed đến Black Panther. Tuy nhiên, chính những bộ phim này đôi khi cũng khiến anh bị nhìn nhận như một diễn viên của dòng phim giải trí hơn là một ứng viên giải thưởng.

“Sinners” thay đổi hoàn toàn cách nhìn đó. Trong phim, Jordan thể hiện một nhân vật phức tạp, nhiều mâu thuẫn và thường xuyên bị giằng xé giữa bản năng sinh tồn và trách nhiệm với cộng đồng. Cách anh kiểm soát nhịp điệu cảm xúc, không quá kịch tính nhưng luôn căng thẳng, khiến nhân vật trở nên sống động và đáng tin.

Đây là kiểu diễn xuất mà các thành viên Viện Hàn lâm thường đánh giá cao: tiết chế, chính xác và mang chiều sâu tâm lý.

Chiến thắng của Jordan càng đáng chú ý khi mùa giải năm nay có nhiều ứng viên nặng ký. Leonardo DiCaprio nhận được nhiều lời khen cho vai diễn trung tâm trong “One Battle After Another”, bộ phim sau đó giành giải Phim hay nhất.

Michael B. Jordan mang đến một nhân vật nhiều mâu thuẫn trong "Sinners".

Khi điện ảnh thể loại được nhìn nhận nghiêm túc

Điện ảnh thể loại (genre film) là khái niệm trong nghiên cứu điện ảnh dùng để chỉ những bộ phim được xây dựng theo một khuôn mẫu thể loại quen thuộc, với các yếu tố cốt truyện, nhân vật, bối cảnh và phong cách đã được khán giả nhận diện rõ. Nói đơn giản, đó là những phim mà người xem có thể đoán trước “tinh thần” của câu chuyện ngay khi biết thể loại.

Một yếu tố quan trọng khác trong chiến thắng của Jordan nằm ở chính bộ phim “Sinners”. Trong nhiều năm, các vai diễn trong phim kinh dị hoặc siêu nhiên hiếm khi được Oscar chú ý. Nhưng “Sinners” phá vỡ ranh giới đó bằng cách sử dụng yếu tố ma cà rồng như một ẩn dụ cho lịch sử và ký ức cộng đồng.

Nhờ vậy, màn trình diễn của Jordan không bị xem như một phần của phim thể loại đơn thuần, mà trở thành trung tâm cảm xúc của một tác phẩm mang ý nghĩa văn hóa rộng lớn. Đây là một bước chuyển đáng chú ý trong cách Oscar nhìn nhận điện ảnh thể loại, điều đã bắt đầu từ những trường hợp như “Get Out” hay “The Shape of Water”.

Michael B. Jordan thể hiện nhân vật trung tâm trong "Sinners", bộ phim kết hợp yếu tố kinh dị với chiều sâu xã hội.

Một chiến thắng mang tính biểu tượng

Cuối cùng, chiến thắng của Michael B. Jordan không chỉ đến từ một màn trình diễn xuất sắc, mà còn từ thời điểm của nó. Trong một mùa giải nơi nhiều bộ phim khai thác những câu chuyện về bản sắc, lịch sử và cộng đồng, vai diễn của Jordan trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho những câu chuyện đó.

Tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Michael B. Jordan đánh dấu bước ngoặt quan trọng của nam diễn viên. (Ảnh: Reuters)

Tượng vàng Oscar vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân anh. Nó còn phản ánh một Hollywood đang dần mở rộng không gian cho những câu chuyện đa dạng hơn, nơi điện ảnh thể loại, lịch sử và bản sắc văn hóa có thể gặp nhau trong một màn trình diễn đầy sức nặng. Và trong mùa giải Oscar năm nay, Michael B. Jordan chính là gương mặt đại diện rõ ràng nhất cho sự thay đổi ấy.