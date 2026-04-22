中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện 3 cọc gỗ lớn dưới lòng sông Ninh Bình, nghi dấu tích phòng thủ thời Trần

Thứ Tư, 23:23, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác định niên đại của 3 cọc gỗ cổ vừa được phát hiện trong quá trình cải tạo bờ sông Vân, thuộc địa bàn phường Hoa Lư.

Trước đó, vào ngày 15/4, khi tiến hành nạo vét khu vực bờ sông gần cầu Chà Là, công nhân thi công đã phát hiện 3 cọc gỗ kích thước lớn nhô lên khỏi mặt bùn, cách cầu khoảng 30m về phía bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, đo đạc, chụp ảnh và đối chiếu tư liệu. Kết quả cho thấy các cọc nằm trong lớp trầm tích lòng sông, ở độ sâu dưới mực nước hiện tại.

phat hien 3 coc go lon duoi long song ninh binh, nghi dau tich phong thu thoi tran hinh anh 1
Cọc có chiều dài từ 3,76m đến 4,15m, chu vi thân từ 1,16m đến 1,46m. Ảnh: T.L

Tại hiện trường, 3 cọc được cắm thẳng đứng, đầu nhọn hướng xuống dưới, phần thân lộ ra khỏi lớp bùn. Chúng được bố trí thành hai hàng song song theo trục Bắc – Nam, trùng với hướng dòng chảy sông Vân. Khoảng cách giữa hai hàng khoảng 2m, và khoảng cách giữa các cọc trong cùng hàng cũng tương tự.

Các chuyên gia nhận định đây là những cọc được gia công có chủ đích, không phải vật thể trôi dạt tự nhiên. Mỗi cọc có chiều dài từ 3,76m đến 4,15m, chu vi thân từ 1,16m đến 1,46m, được làm từ các thân gỗ lớn. Phần đầu được vót nhọn đồng đều dài khoảng 1,10m, cho thấy kỹ thuật chế tác thống nhất, có thể thuộc cùng một giai đoạn.

phat hien 3 coc go lon duoi long song ninh binh, nghi dau tich phong thu thoi tran hinh anh 2
Các cọc được phát hiện trong lớp trầm tích lòng sông, ở độ sâu dưới mực nước. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, các đặc điểm này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống cọc gỗ từng phát hiện tại khu vực chợ Sa (Bắc Ninh), vốn liên quan đến không gian chiến trường Lục Đầu Giang trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII.

phat hien 3 coc go lon duoi long song ninh binh, nghi dau tich phong thu thoi tran hinh anh 3
3 chiếc cọc gỗ cổ được phát hiện trên sông Vân ở Ninh Bình nghi của trận địa phòng thủ thời Trần Ảnh: T.L

Dù hiện chưa đủ căn cứ để xác định chính xác niên đại và chức năng, các dấu tích này cho thấy đây có thể là một công trình nhân tạo có tổ chức, nhiều khả năng phục vụ mục đích quân sự, thủy lợi hoặc giao thông trong lịch sử. Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định khả năng liên quan đến hoạt động quân sự thời Trần là khá cao.

Sông Vân (hay sông Vân Sàng) vốn là dòng sông cổ gắn với nhiều giai đoạn lịch sử, từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông và phòng thủ khu vực kinh đô Hoa Lư xưa.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: cọc gỗ cổ Ninh Bình phát hiện cọc gỗ sông Vân cọc gỗ thời Trần trận địa phòng thủ thời Trần dấu tích quân sự thời Trần
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miễn 100% thuế để cổ vật Việt hồi hương
VOV.VN - Đề xuất miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và VAT đối với cổ vật quý hiếm được kỳ vọng tạo cú hích mạnh, thu hút nguồn lực xã hội tham gia đưa di sản Việt lưu lạc ở nước ngoài trở về, qua đó bảo tồn giá trị lịch sử, khẳng định bản sắc văn hóa và tăng sức mạnh mềm quốc gia.

VOV.VN - Đề xuất miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và VAT đối với cổ vật quý hiếm được kỳ vọng tạo cú hích mạnh, thu hút nguồn lực xã hội tham gia đưa di sản Việt lưu lạc ở nước ngoài trở về, qua đó bảo tồn giá trị lịch sử, khẳng định bản sắc văn hóa và tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Quốc hội Pháp thông qua dự luật sửa đổi về hoàn trả cổ vật thời thuộc địa

VOV.VN - Tối 13/4, theo giờ địa phương, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một phiên bản sửa đổi của dự luật khung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả các tài sản văn hóa bị cướp bóc trong thời kỳ thuộc địa cho các quốc gia gốc.

VOV.VN - Tối 13/4, theo giờ địa phương, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một phiên bản sửa đổi của dự luật khung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả các tài sản văn hóa bị cướp bóc trong thời kỳ thuộc địa cho các quốc gia gốc.

Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật tại Chùa Nôm

VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc