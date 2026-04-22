Phát hiện 3 cọc gỗ lớn dưới lòng sông Ninh Bình, nghi dấu tích phòng thủ thời Trần

Trước đó, vào ngày 15/4, khi tiến hành nạo vét khu vực bờ sông gần cầu Chà Là, công nhân thi công đã phát hiện 3 cọc gỗ kích thước lớn nhô lên khỏi mặt bùn, cách cầu khoảng 30m về phía bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, đo đạc, chụp ảnh và đối chiếu tư liệu. Kết quả cho thấy các cọc nằm trong lớp trầm tích lòng sông, ở độ sâu dưới mực nước hiện tại.

Cọc có chiều dài từ 3,76m đến 4,15m, chu vi thân từ 1,16m đến 1,46m. Ảnh: T.L

Tại hiện trường, 3 cọc được cắm thẳng đứng, đầu nhọn hướng xuống dưới, phần thân lộ ra khỏi lớp bùn. Chúng được bố trí thành hai hàng song song theo trục Bắc – Nam, trùng với hướng dòng chảy sông Vân. Khoảng cách giữa hai hàng khoảng 2m, và khoảng cách giữa các cọc trong cùng hàng cũng tương tự.

Các chuyên gia nhận định đây là những cọc được gia công có chủ đích, không phải vật thể trôi dạt tự nhiên. Mỗi cọc có chiều dài từ 3,76m đến 4,15m, chu vi thân từ 1,16m đến 1,46m, được làm từ các thân gỗ lớn. Phần đầu được vót nhọn đồng đều dài khoảng 1,10m, cho thấy kỹ thuật chế tác thống nhất, có thể thuộc cùng một giai đoạn.

Các cọc được phát hiện trong lớp trầm tích lòng sông, ở độ sâu dưới mực nước. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, các đặc điểm này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống cọc gỗ từng phát hiện tại khu vực chợ Sa (Bắc Ninh), vốn liên quan đến không gian chiến trường Lục Đầu Giang trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII.

3 chiếc cọc gỗ cổ được phát hiện trên sông Vân ở Ninh Bình nghi của trận địa phòng thủ thời Trần Ảnh: T.L

Dù hiện chưa đủ căn cứ để xác định chính xác niên đại và chức năng, các dấu tích này cho thấy đây có thể là một công trình nhân tạo có tổ chức, nhiều khả năng phục vụ mục đích quân sự, thủy lợi hoặc giao thông trong lịch sử. Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định khả năng liên quan đến hoạt động quân sự thời Trần là khá cao.

Sông Vân (hay sông Vân Sàng) vốn là dòng sông cổ gắn với nhiều giai đoạn lịch sử, từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông và phòng thủ khu vực kinh đô Hoa Lư xưa.