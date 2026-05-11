Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả

Cười nghiêng ngả với phim hài xuyên không “My Royal Nemesis”

Đầu danh sách phim Hàn 2026 trong tháng 5 phải kể đến “My Royal Nemesis”, một bộ phim truyền hình trên kênh SBS, mới ​​công chiếu vào ngày 8/5 đang “quậy tung” khán giả truyền hình Hàn Quốc.

Bộ phim hài lãng mạn xoay quanh mối tình đầy sóng gió giữa một diễn viên vô danh bị nhập hồn bởi một nữ phản diện khét tiếng từ thời đại Joseon và một người thừa kế tài phiệt tàn nhẫn, kết hợp thể loại hài kịch với yếu tố nhập hồn “xuyên không” vượt thời gian.

Lim Ji Yeon vào vai một nhân vật phản diện thời Joseon, người có khả năng “xuyên không” và chiếm hữu thân xác của một diễn viên vô danh trong bộ phim truyền hình “My Royal Nemesis” của đài SBS. (Ảnh: SBS)

Chỉ sau hai tập phát sóng, bộ phim mới của đài SBS là sản phẩm của nhà biên kịch tân binh Kang Hyun Ju hợp tác với đạo diễn Han Tae Sup, người từng đạo diễn “Stove League”, đã nhanh chóng trở thành hiện tượng bàn luận trên mạng xã hội châu Á. Không chỉ leo thẳng lên vị trí top 1 Netflix sau đúng một ngày ra mắt.

Tâm điểm của bộ phim chính là màn lột xác đầy duyên dáng của Lim Ji Yeon. Sau hàng loạt vai phản diện gây ám ảnh trên màn ảnh Hàn, lần này Lim Ji Yeon lại mang màu sắc hài hước và tưng tửng hơn hẳn. Cô vào vai một phi tần khét tiếng thời Joseon bị hàm oan rồi ban chết bằng rượu độc. Sau biến cố đó, linh hồn cô bất ngờ xuyên không tới năm 2026 và nhập vào thân xác của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri. Từ đây, hành trình sinh tồn giữa xã hội hiện đại của một người phụ nữ cổ đại chính thức bắt đầu.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của “My Royal Nemesis” nằm ở cách bộ phim khai thác cú sốc văn hóa giữa hai thời đại bằng nhịp kể cực kỳ duyên dáng. Nhân vật Shin Seo Ri vừa đáng thương vừa buồn cười khi liên tục xem ô tô là “yêu thuật”, loạng choạng vì giày cao gót hay phản ứng đầy khoa trương trước những điều bình thường của thế kỷ 21. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngơ ngác ấy lại là một “ác phi” thông minh, sắc sảo và cực kỳ biết cách sinh tồn.

Trong tập 2 phát sóng ngày 9/5, nhân vật của Lim Ji Yeon thực sự “quậy tung” thời hiện đại bằng hàng loạt tình huống khiến khán giả cười nghiêng ngả. Từ việc bá đạo xử lý kẻ quay lén trong khu trọ, dẹp yên hàng xóm khó tính cho tới màn bóc phốt viral trên mạng xã hội tạo ra meme “Hi tần nhập xác”, Shin Seo Ri nhanh chóng trở thành nhân vật gây sốt.

Đặc biệt, chuỗi phân cảnh livestream bán hàng được xem là “mỏ vàng” hài hước của phim. Nhờ kỹ năng dùng dao điêu luyện học từ ngự thiện phòng, cô bán sạch dao làm bếp chỉ trong thời gian ngắn. Chưa dừng lại ở đó, Shin Seo Ri còn khiến mọi người sửng sốt khi nói tiếng Trung lưu loát để quảng bá giáo trình học tập, sau đó biểu diễn võ thuật để bán hết veo nước vitamin, trực tiếp trở thành “gương mặt vàng” chuyên quét sạch kho hàng của kênh bán hàng trực tuyến.

Cảnh trong phim “My Royal Nemesis”.

Không chỉ ghi điểm bằng yếu tố giải trí, “My Royal Nemesis” còn hấp dẫn nhờ tuyến tình cảm “oan gia ngõ hẹp” giữa nữ chính và Cha Se Gye, nhân vật do Heo Nam Jun thủ vai. Một bên là ác phi từng sống giữa chốn quyền mưu cung đình, một bên là tài phiệt lạnh lùng tin tuyệt đối vào sức mạnh đồng tiền thời hiện đại. Cả hai liên tục va chạm, đấu khẩu và giằng co quyền lực trước khi dần bị đối phương thu hút. Mối quan hệ “cả hai đều không phải người tốt” này được khán giả Hàn đánh giá là mới lạ và có sức hút đặc biệt, tạo nên kiểu “tình yêu điên rồ” vừa căng thẳng vừa hài hước.

Càng về cuối tập 2, bộ phim càng mở rộng yếu tố định mệnh kéo dài suốt 300 năm. Đúng lúc Cha Se Gye bắt đầu rung động trước Shin Seo Ri, nhân vật Choi Moon Do do Jang Seung Jo thủ vai bất ngờ xuất hiện. Điều đáng sợ là anh sở hữu gương mặt giống hệt kẻ từng hại chết cô ở kiếp trước. Đồng thời, phim cũng hé lộ người từng cứu Shin Seo Ri cách đây 300 năm lại có ngoại hình giống Cha Se Gye, khiến mối quan hệ giữa ba nhân vật càng trở nên rối rắm và bí ẩn.

Cảnh trong phim “My Royal Nemesis”.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, phản ứng dành cho “My Royal Nemesis” hiện vô cùng tích cực. Không ít người đặc biệt khen ngợi visual của Lim Ji Yeon đẹp như “xé sách bước ra”, trong khi chemistry giữa cô và Heo Nam Jun được đánh giá là vừa toxic vừa gây nghiện. Với đà tăng trưởng hiện tại, “My Royal Nemesis” đang được xem là một trong những “hắc mã” đáng chú ý nhất màn ảnh Hàn tháng 5 năm nay.

“The Wonderfools”, phim giả tưởng siêu anh hùng kỳ quặc

Trong “The Wonderfools”, một phim khác của Netflix, nói về những siêu anh hùng kỳ quặc. Lấy bối cảnh năm 1999, khi thế giới sắp bước sang thiên niên kỷ mới, loạt phim theo chân Chae Ni, Kyung Hoon và Robin, do Park Eun Bin, Choi Dae Hoon và Lim Sung Jae thủ vai, khi họ bất ngờ sở hữu những năng lực siêu nhiên như dịch chuyển tức thời, lực dính và sức mạnh siêu phàm. Họ sớm vướng vào rắc rối với Un Jeong, một công chức do Cha Eun Woo thủ vai, người đang che giấu khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ của mình.

Bộ phim kể về một nhóm anh hùng ngây thơ, không biết mình có được sức mạnh từ đâu cũng như cách sử dụng chúng, khi họ vô tình vướng vào nguy hiểm. Những lời thoại dí dỏm và phong cách dàn dựng độc đáo góp phần tạo nên sự thú vị, và sự ăn ý giữa Park Eun Bin và đạo diễn Yoo In Sik, người từng hợp tác trong “Luật sư phi thường Woo”, cũng là điều đáng chú ý.

Những cảnh trong phim “The WONDERfools” (Ảnh: Netflix)

Biên kịch của “The WONDERfools”, Huh Da Joong, sở hữu một portfolio nổi tiếng với những tác phẩm ăn khách như “Extreme Job”, nhưng series “The WONDERfools” của Netflix đánh dấu bước đột phá đầu tiên của cô vào lĩnh vực phim truyền hình.

Các bộ phim truyền hình sắp ra mắt dường như cũng đang theo đuổi một công thức thành công mới đã được thử nghiệm trong năm nay bởi những tác phẩm tiền nhiệm như “The Art of Sarah” và “Perfect Crown” hay “The King's Warden” sẽ công chiếu từ ngày 11/5 kết hợp những gương mặt tương đối mới và kịch bản độc đáo với đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm.

Một người trong ngành sản xuất phim truyền hình cho rằng số lượng kịch bản của các nhà biên kịch mới vào nghề và các tác phẩm chuyển thể từ webtoon và tiểu thuyết ngày càng tăng là do cuộc cạnh tranh gay gắt để tìm kiếm nội dung mới. “Khi nói đến cốt truyện và nhân vật, họ mang đến những góc nhìn mới mẻ, khác biệt so với các tác phẩm hiện có. Sau đó, các đạo diễn kỳ cựu sẽ tham gia để hoàn thiện khâu cuối cùng”.