5 phim Hàn gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn về rating

Perfect Crown

Đây là một trong những bộ phim cổ trang gây chú ý nhất năm 2026, xoay quanh cuộc đời của một vị quân vương trẻ phải đối mặt với những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong triều đình, đồng thời bị giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm quốc gia. Bên cạnh yếu tố chính trị quyền lực, phim còn khai thác sâu những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong hoàng cung.

Ngay từ trước khi lên sóng, phim đã đứng đầu bảng xếp hạng GOODDATA. Sau khi phát hành, tác phẩm nhanh chóng chiếm hơn 50% độ phủ thảo luận trực tuyến và giữ vị trí số 1 suốt 3 tuần liên tiếp. Rating cũng tăng đều qua từng tập, với tập 6 đạt đỉnh 11,2%, dẫn đầu khung giờ phát sóng. Trên Disney+, phim lập kỷ lục là series Hàn được xem nhiều nhất toàn cầu chỉ sau 5 ngày.

Dù vậy, phim vẫn gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng tuyến tình cảm còn thiếu chiều sâu, diễn biến tâm lý chưa đủ thuyết phục. Một số chi tiết lịch sử bị cho là thiếu chính xác. Tuy nhiên, sức hút từ dàn diễn viên nổi tiếng cùng “phản ứng hóa học” tự nhiên giữa IU và Byeon Woo Seok vẫn giúp phim giữ được độ nóng suốt thời gian phát sóng.

King the Land

King the Land là bộ phim tình cảm, hài lãng mạn lấy bối cảnh trong ngành khách sạn xa hoa. Nội dung xoay quanh Goo Won - người thừa kế tập đoàn lớn, không chịu được những nụ cười giả tạo và Cheon Sa-rang - nữ nhân viên khách sạn luôn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp trong công việc. Từ những va chạm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Phim ghi điểm nhờ bối cảnh sang trọng, hình ảnh đẹp và sự kết hợp ăn ý giữa Lee Jun-ho và Im Yoon-ah. Rating tăng dần qua từng tập và kết thúc ở mức 13,789% - con số khá ấn tượng với dòng phim rom-com.

Tuy nhiên, tác phẩm lại bị đánh giá là đi theo lối mòn quen thuộc của phim tình cảm Hàn Quốc, với nhiều tình tiết dễ đoán như “tổng tài - nhân viên”, hiểu lầm rồi làm lành. Một số khán giả cho rằng kịch bản thiếu đột phá, chưa tạo được điểm nhấn riêng. Dù vậy, sức hút từ dàn sao và không khí nhẹ nhàng, dễ xem vẫn giúp phim duy trì lượng người xem ổn định.

Alchemy of Souls (Hoàn hồn)

Lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng nơi con người có thể hoán đổi linh hồn, Alchemy of Souls kể về những pháp sư trẻ tuổi và hành trình trưởng thành của họ giữa những âm mưu quyền lực và bí mật cổ xưa. Nhân vật chính là Jang Uk - chàng trai mang thân phận đặc biệt và Mu-deok, một sát thủ bị mắc kẹt trong cơ thể yếu đuối.

Phần 1 của phim gây ấn tượng mạnh nhờ cốt truyện mới lạ, kỹ xảo đẹp và mối quan hệ phát triển hấp dẫn giữa các nhân vật, giúp rating tăng từ gần 5% lên hơn 9%. Tuy nhiên, phim vướng tranh cãi liên quan đến thiết kế trang phục bị cho là lai tạp và nghi vấn vay mượn ý tưởng từ các tác phẩm khác.

Sang phần 2, việc thay đổi nữ chính khiến người hâm mộ chia rẽ. Dẫu vậy, câu chuyện được đẩy lên cao trào với nhiều bí mật được hé lộ, giúp rating tiếp tục tăng, đạt 9,651%. Cái kết có hậu phần nào giúp bộ phim ghi điểm trở lại, dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Itaewon Class

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Itaewon Class kể về Park Sae-ro-yi - một chàng trai kiên định, sau khi mất cha vì một tập đoàn lớn đã quyết tâm khởi nghiệp trong khu Itaewon để trả thù và khẳng định bản thân. Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cuộc chiến chống lại bất công và định kiến xã hội.

Phim gây ấn tượng nhờ thông điệp mạnh mẽ về sự công bằng, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự đa dạng trong xã hội hiện đại. Các nhân vật phụ, từ cô quản lý cá tính Jo Yi-seo đến những người bạn đồng hành, đều có câu chuyện riêng và góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.

"Itaewon class" được đánh giá là bộ phim có khởi đầu ấn tượng khi khai thác đề tài mới lạ về người trẻ cùng những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục cao. Được khán giả đón nhận nồng nhiệt, phim nhanh chóng sở hữu mức rating ấn tượng. "Itaewon class" mở màn với mức rating 5% và nhanh chóng bứt tốc lên mốc 2 chữ số ở tập 5 (10,7%). Tuy nhiên, nhịp phim ở một số giai đoạn bị cho là chậm, và cách xử lý một số tuyến tình cảm chưa thật sự thuyết phục.

Cuộc chiến thượng lưu

Cuộc chiến thượng lưu là bộ phim xoay quanh cuộc sống xa hoa nhưng đầy toan tính của giới thượng lưu sống trong khu căn hộ cao cấp Hera Palace. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án bí ẩn và dần mở rộng thành chuỗi những âm mưu, phản bội và trả thù giữa các nhân vật.

Điểm nổi bật của phim là kịch bản đầy kịch tính, liên tục xuất hiện các cú twist bất ngờ khiến người xem không thể đoán trước. Mỗi nhân vật đều mang trong mình tham vọng và bí mật riêng, tạo nên những xung đột gay gắt.

Bộ phim liên tục phá kỷ lục rating và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự kịch tính quá mức, nhiều tình tiết phi lý và “drama hóa” cao độ cũng khiến phim bị chỉ trích. Dù vậy, sức hút từ nội dung gây sốc và nhịp phim dồn dập đã giúp Cuộc chiến thượng lưu trở thành một hiện tượng truyền hình khó quên của Hàn Quốc.