Radio România: VOV Sonata - FM89 là một nỗ lực văn hóa đáng trân trọng

Âm nhạc có thể vượt qua biên giới ngôn ngữ để kết nối những nền văn hóa khác nhau. Với VOV Sonata - FM89, sự kết nối ấy đang được mở rộng qua những hoạt động hợp tác quốc tế, từ trao đổi bản thu đến chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành một kênh âm nhạc chuyên biệt.

Radio România là một trong những đối tác đồng hành cùng VOV trong quá trình này. Những bản thu được chia sẻ không chỉ bổ sung nguồn âm nhạc cho VOV Sonata - FM89, mà còn mở thêm một cánh cửa để thính giả Việt Nam tiếp cận với các tác phẩm, nghệ sĩ và bản sắc âm nhạc Romania.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Alina Velea, chuyên gia Quan hệ quốc tế của Radio România, chia sẻ về cơ duyên hợp tác với VOV Sonata - FM89, tiêu chí lựa chọn bản thu, cách bảo đảm quyền sử dụng nội dung và những khả năng hợp tác giữa hai đài trong thời gian tới.

Bà Alina Velea, chuyên gia Quan hệ quốc tế của Radio România.

Khi những bản thu trở thành nhịp cầu văn hóa

PV: Khi VOV lần đầu chia sẻ kế hoạch xây dựng VOV Sonata - FM89, kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng và jazz, điều gì ở ý tưởng này khiến bà và Radio România quan tâm, từ đó quyết định đồng hành và hỗ trợ VOV?

Bà Alina Velea: Việc xây dựng một kênh chuyên biệt dành cho âm nhạc cổ điển và jazz là một sứ mệnh đáng trân trọng, đồng thời là một nỗ lực văn hóa có ý nghĩa lớn.

Tại Radio România, chúng tôi nhìn nhận phát thanh công cộng không đơn thuần là một phương tiện truyền thông, mà còn là một thiết chế văn hóa không thể thiếu, một điểm tựa văn hóa của mỗi quốc gia, nơi vừa gìn giữ truyền thống, vừa tiếp nhận những giá trị mới và bảo tồn những giá trị bền vững theo thời gian.

Việc ra đời một kênh dành cho nghệ thuật hàn lâm góp phần bổ sung một không gian quan trọng trong đời sống xã hội, mang đến cho công chúng vẻ đẹp, sự cân bằng và những giá trị tinh thần trong một môi trường truyền thông vốn ngày càng chịu nhiều tác động của yếu tố thương mại.

Khi VOV chia sẻ tầm nhìn này, chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu trong cách tiếp cận và cảm thấy việc hỗ trợ một đài phát thanh công cộng khác đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với đông đảo công chúng là điều rất tự nhiên.

PV: Radio România đã chia sẻ một số bản thu với VOV Sonata - FM89. Bà mong muốn thính giả Việt Nam sẽ khám phá được điều gì qua những bản thu này? Có tác phẩm, nghệ sĩ hay nét đặc trưng nào của âm nhạc Romania mà bà đặc biệt muốn giới thiệu tới công chúng Việt Nam?

Bà Alina Velea: Chúng tôi thực sự mong thính giả Việt Nam có thể cảm nhận được sự ấm áp, chân thực và chiều sâu trong đời sống âm nhạc Romania.

Thông qua những bản thu này, chúng tôi đặc biệt muốn giới thiệu George Enescu, nhà soạn nhạc lớn nhất của Romania, người đã kết hợp rất đẹp truyền thống âm nhạc cổ điển châu Âu với tinh thần của âm nhạc dân gian Romania. Bên cạnh đó, thính giả cũng có cơ hội thưởng thức những dàn nhạc hàng đầu, những nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu và các nghệ sĩ đương đại giàu sức sáng tạo của Romania.

Âm nhạc là một ngôn ngữ mang tính phổ quát, có thể chạm trực tiếp đến cảm xúc mà không cần thông qua ngôn từ hay hình ảnh. Chúng tôi hy vọng những bản thu này sẽ giúp thính giả Việt Nam có thêm một cánh cửa để hiểu hơn về tâm hồn và văn hóa Romania.

PV: Khi lựa chọn các bản thu chia sẻ với VOV Sonata - FM89, Radio România dựa trên những tiêu chí nào? Ngoài giá trị nghệ thuật và chất lượng thu âm, yếu tố đa dạng về tác phẩm và mức độ phù hợp với công chúng Việt Nam được cân nhắc ra sao?

Bà Alina Velea: Trước hết, chúng tôi luôn đặt giá trị nghệ thuật và chất lượng thu âm ở mức cao nhất. Đó là những tiêu chí nền tảng.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chúng tôi cũng quan tâm đến hành trình trải nghiệm của người nghe. Vì vậy, danh mục được lựa chọn theo hướng cân bằng: một mặt là những kiệt tác cổ điển vượt thời gian, quen thuộc với đông đảo công chúng; mặt khác là những tác phẩm tiêu biểu của Romania, mang đến màu sắc mới mẻ và bản sắc riêng.

VOV Sonata - FM89 là một kênh còn trẻ và đang trong quá trình xây dựng cộng đồng thính giả, vì vậy chúng tôi ưu tiên những tác phẩm giàu cảm xúc, có khả năng tạo sự kết nối ngay từ lần nghe đầu tiên, nhưng vẫn có đủ chiều sâu đối với những người đã quen thưởng thức âm nhạc cổ điển.

Mục tiêu cuối cùng là lựa chọn những bản thu có khả năng truyền cảm hứng và giúp công chúng thêm yêu âm nhạc.

Giữ chuẩn mực để mở rộng công chúng

PV: Việc trao đổi bản thu giữa hai đài cũng liên quan đến quyền sử dụng và bản quyền. Từ kinh nghiệm của Radio România, khi một bản thu được phát trên FM đồng thời được phân phối trên Internet và các nền tảng số, những vấn đề nào cần đặc biệt lưu ý? Hai bên cần làm gì để bảo đảm âm nhạc được sử dụng đúng phạm vi quyền đã được cấp?

Bà Alina Velea: Tại Radio România, việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ luôn được chúng tôi đặc biệt coi trọng.

Mỗi khi chia sẻ bản thu, dù để phát trên FM truyền thống hay trên các nền tảng số, chúng tôi đều xác định rõ điều kiện sử dụng và phạm vi phát sóng cụ thể đối với từng bản thu hoặc từng sản phẩm.

Việc hợp tác thông qua các mạng lưới quốc tế như Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) giúp quá trình này thuận lợi hơn, bởi nền tảng trao đổi của ABU có một khuôn khổ tương đối rõ ràng và thống nhất về quản lý quyền.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất để hợp tác diễn ra thuận lợi vẫn là trao đổi thông tin minh bạch. Chỉ cần hai bên tuân thủ chặt chẽ thời gian phát sóng đã thỏa thuận, giới hạn nền tảng và các điều kiện sử dụng của từng bản thu, quyền lợi của nghệ sĩ sẽ được bảo đảm và quá trình hợp tác cũng sẽ diễn ra suôn sẻ.

PV: Ngoài việc chia sẻ nguồn âm nhạc, Radio România có thể hỗ trợ một kênh mới như VOV Sonata - FM89 ở những lĩnh vực nào khác, chẳng hạn trao đổi kinh nghiệm biên tập, phát triển chương trình, lựa chọn tác phẩm hay đào tạo nhân sự?

Bà Alina Velea: Với nhiều thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh văn hóa, Radio România luôn sẵn sàng hỗ trợ các đài đối tác thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn đã được tích lũy.

Bên cạnh hoạt động trao đổi nội dung đang được triển khai, chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng danh mục tác phẩm, lựa chọn âm nhạc và các phương thức tiếp cận những nhóm công chúng khác nhau.

Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đối thoại chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm biên tập và chia sẻ những hiểu biết của mình để hỗ trợ VOV Sonata - FM89 trong quá trình tiếp tục phát triển.

PV: Từ kinh nghiệm vận hành một kênh âm nhạc chuyên biệt, theo bà, điều gì quan trọng nhất để VOV Sonata - FM89 vừa duy trì chất lượng nghệ thuật và bản sắc riêng, vừa từng bước mở rộng công chúng?

Bà Alina Velea: Để duy trì chất lượng nghệ thuật, một kênh chuyên biệt cần có những tiêu chuẩn cao, sự nghiêm túc trong biên tập và niềm đam mê bền bỉ với âm nhạc.

Trong bối cảnh nội dung ngắn và mang tính bề nổi ngày càng phổ biến, một kênh chuyên biệt cần kiên định với sứ mệnh cốt lõi của mình: nuôi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, chiều sâu và những giá trị văn hóa, thay vì hạ thấp tiêu chuẩn để chạy theo xu hướng.

Những tiêu chuẩn cao, đi cùng sự tôn trọng công chúng, sẽ tạo nên uy tín lâu dài.

Đồng thời, việc mở rộng lượng người nghe cũng phụ thuộc nhiều vào cách xây dựng chương trình sáng tạo. Có thể cung cấp thêm bối cảnh giúp công chúng hiểu tác phẩm, giới thiệu những tài năng trẻ, đồng thời dẫn dắt người nghe để âm nhạc cổ điển trở nên gần gũi, hấp dẫn và có liên hệ với đời sống hằng ngày.

PV: Bà hình dung sự hợp tác lâu dài giữa hai bên sẽ phát triển như thế nào? Liệu sự trao đổi có thể diễn ra theo chiều ngược lại, với các tác phẩm giao hưởng, thính phòng và nghệ sĩ Việt Nam được giới thiệu tới thính giả Romania, hoặc hai đài cùng thực hiện các chương trình, dự án âm nhạc chung?

Bà Alina Velea: Tôi cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có thể phát triển một cách tự nhiên, từng bước, bắt đầu từ những nội dung phát thanh có chất lượng.

Chúng tôi rất mong được tiếp nhận những bản thu được tuyển chọn của âm nhạc giao hưởng, thính phòng Việt Nam để giới thiệu tới thính giả Romania. Việc mở ra những chân trời âm nhạc mới cho công chúng luôn là điều rất đáng quý.

Trong thời gian tới, hai bên có thể cùng thực hiện những dự án biên tập chung, khai thác các giá trị truyền thống và nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, hoặc cùng xây dựng những chương trình theo chủ đề. Theo tôi, đây là hướng phát triển tự nhiên và có ý nghĩa đối với cả hai đài.

PV: Khi VOV Sonata - FM89 bắt đầu phát sóng, bà có thông điệp nào muốn gửi tới thính giả Việt Nam và đội ngũ đang xây dựng kênh?

Bà Alina Velea: Với đội ngũ VOV Sonata - FM89, tôi xin chúc mừng các bạn khi bắt đầu một hành trình rất đặc biệt. Đằng sau mỗi thành quả có giá trị lâu dài luôn là một ước mơ lớn, niềm đam mê và sự can đảm để xây dựng điều có ý nghĩa cho xã hội. Tôi mong các bạn sẽ luôn kiên định với chất lượng và các giá trị văn hóa mà mình theo đuổi.

Với thính giả Việt Nam, chào mừng các bạn đến với một thế giới âm nhạc phong phú. Tôi hy vọng VOV Sonata - FM89 sẽ trở thành một không gian âm nhạc quen thuộc mỗi ngày, mang lại sự hài hòa, cảm hứng và những giá trị tinh thần đẹp đẽ.

Chúc VOV Sonata - FM89 phát sóng thành công và phát triển bền vững.

PV: Xin cảm ơn bà!