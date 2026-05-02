Rộn ràng “Điểm hẹn vùng cao”

Điểm nhấn của chương trình là không gian chợ phiên vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào không khí chợ phiên truyền thống với khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực đặc trưng và các hoạt động văn hóa dân gian do chính đồng bào thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động ẩm thực như đồ xôi ngũ sắc, giã bánh dày, làm bánh truyền thống; thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ, tham gia trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đẩy gậy…

Đặc biệt, nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông được giới thiệu và giao lưu, giúp du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Lai Châu cũng được trình diễn như in sáp ong, dệt vải, làm bánh, góp phần tái hiện bức tranh văn hóa vùng cao sống động.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghi lễ truyền thống đặc sắc cũng được tái hiện, tiêu biểu là Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy, nghi lễ gắn với tín ngưỡng bảo vệ rừng, cầu mong mùa màng thuận lợi; Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự, thể hiện sự tri ân đối với con trâu – người bạn gắn bó trong sản xuất nông nghiệp.

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Lào, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer… góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa các vùng, miền.

Với chuỗi hoạt động phong phú, giàu bản sắc này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.