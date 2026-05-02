中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rộn ràng “Điểm hẹn vùng cao”

Thứ Bảy, 09:17, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động mang đến không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc, giúp du khách thỏa sức tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn của chương trình là không gian chợ phiên vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào không khí chợ phiên truyền thống với khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực đặc trưng và các hoạt động văn hóa dân gian do chính đồng bào thực hiện.

ron rang Diem hen vung cao hinh anh 1

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động ẩm thực như đồ xôi ngũ sắc, giã bánh dày, làm bánh truyền thống; thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ, tham gia trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đẩy gậy…

Đặc biệt, nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông được giới thiệu và giao lưu, giúp du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Lai Châu cũng được trình diễn như in sáp ong, dệt vải, làm bánh, góp phần tái hiện bức tranh văn hóa vùng cao sống động.

ron rang Diem hen vung cao hinh anh 2

Trong khuôn khổ chương trình, các nghi lễ truyền thống đặc sắc cũng được tái hiện, tiêu biểu là Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy, nghi lễ gắn với tín ngưỡng bảo vệ rừng, cầu mong mùa màng thuận lợi; Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự, thể hiện sự tri ân đối với con trâu – người bạn gắn bó trong sản xuất nông nghiệp.

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Lào, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer… góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa các vùng, miền.

Với chuỗi hoạt động phong phú, giàu bản sắc này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.

sac_mau_lai_chau_5.jpg

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu”. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Vũ Đào/VOV1
Tag: Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam lễ 30/4 1/5 chợ phiên vùng cao Sắc màu Lai Châu văn hóa dân tộc du lịch trải nghiệm ẩm thực vùng cao trò chơi dân gian nghi lễ truyền thống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay
“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, phụ nữ vùng cao đã không ngừng chủ động, sáng tạo, để duy trì sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, phụ nữ vùng cao đã không ngừng chủ động, sáng tạo, để duy trì sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đặc sắc lễ Hội hát Sloong hao vùng cao Tân Sơn, Bắc Ninh
Đặc sắc lễ Hội hát Sloong hao vùng cao Tân Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Chiều 27/2, UBND xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội hát Sloong hao và Phiên chợ Xuân vùng cao xã Tân Sơn năm 2026.

Đặc sắc lễ Hội hát Sloong hao vùng cao Tân Sơn, Bắc Ninh

Đặc sắc lễ Hội hát Sloong hao vùng cao Tân Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Chiều 27/2, UBND xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội hát Sloong hao và Phiên chợ Xuân vùng cao xã Tân Sơn năm 2026.

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc
Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Hòa mình vào những lễ hội dân gian vùng cao Tây Bắc là một trong những mục tiêu hướng tới của du khách khi khám phá thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây. Trong đó, một phần không thể thiếu trong các lễ hội, hay khi Tết đến Xuân về, được cả người dân lẫn du khách yêu thích chính là các trò chơi dân gian.

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

Trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc

VOV.VN - Hòa mình vào những lễ hội dân gian vùng cao Tây Bắc là một trong những mục tiêu hướng tới của du khách khi khám phá thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây. Trong đó, một phần không thể thiếu trong các lễ hội, hay khi Tết đến Xuân về, được cả người dân lẫn du khách yêu thích chính là các trò chơi dân gian.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc