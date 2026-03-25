Nghệ thuật truyền thống Chăm níu chân du khách

Nhằm tạo không khí vui tươi cho du khách, Khu du lịch Bàu Trắng U&Me ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, Tỉnh Lâm Đồng đã kết nối với các nghệ nhân, diễn viên không chuyên là người Chăm ở xã Bắc Bình tổ chức chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ dân tộc Chăm.

Tuy chỉ mới đưa vào khai thác vào dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 và vào dịp cuối tuần, cũng như khi khách đoàn có yêu cầu, nhưng chương trình biểu diễn dân ca, dân vũ dân tộc Chăm đã tạo được dấu ấn trong mỗi du khách.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, một du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là chương trình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá của người Chăm. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ nhưng chương trình mang lại rất nhiều cảm xúc.

Du khách cùng tham gia múa đội nước tại Khu du lịch Bàu Trắng U&Me

"Chương trình đó rất là hay, em thấy nó lột tả được cuộc sống của người dân ở khu vực này. Chương trình nghệ thuật khá là hay, hấp dẫn" - bà Hạnh nói.

Trước khi trải nghiệm đồi cát Bàu Trắng, du khách được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm. Những điệu múa cùng lời ca, hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ như: Trống Ghi-năng, trống Paranưng, Kèn Saranai… làm say đắm lòng người.

Ông Phạm Văn Trọng, đại diện Khu du lịch Bàu Trắng U&Me cho biết, ngoài việc tạo cho du khách thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm, Khu du lịch còn muốn quảng bá văn hoá của người Chăm nơi đây: "Đơn vị đã kết hợp với các anh, chị ở đội nghệ thuật văn hóa Chăm của huyện Bắc Bình cũ. Đa số khách nước ngoài họ rất là thích văn hóa của mình, còn khách Việt Nam thì chưa quan tâm lắm. Cũng chính vì vậy mà tôi muốn kết hợp với lại các anh chị ở đây, đem văn hóa của địa phương, làng nghề của địa phương đem vào đây trình diễn, để truyền bá văn hóa của mình, để mình giữ được cái văn hóa, góp phần tăng thêm phần hấp dẫn cho du khách trong những ngày lễ, tết".

Du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật dân gian Chăm tại tháp Pô Sah Inư

Gắn bó với vùng đất đầy nắng và gió qua nhiều thế kỷ, đồng bào Chăm cùng với các dân tộc anh em đã đóng góp cho văn hóa Lâm Đồng nói riêng, Việt Nam nói chung nhiều di sản quý giá. Đó là những điệu múa Apsara, điệu múa quạt hòa cùng âm hưởng của trống Ghi-năng, trống Paranưng, kèn Saranai… làm say đắm lòng người; các đền tháp Chăm phong rêu cổ kính, dù trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị; kho tàng thơ ca, lễ hội, nghề truyền thống… rất độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá riêng.

Ông Trần Đức Dũng, Trưởng Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư cho biết, đến đây, ngoài ngắm các công trình kiến trúc độc đáo về các tòa tháp Po Sah Inư, du khách còn được thưởng thức các tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ không chuyên người Chăm trình diễn. Ngoài ra khi khách đoàn có nhu cầu về tái hiện các lễ hội truyền thống của người Chăm như: Rija Negar, Rija harei…, đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức ngay khuôn viên di tích.

"Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã phối hợp với các công ty lữ hành để xây dựng các tua tuyến cũng như tạo ra các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Trong đó có hoạt động tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động như là biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, rồi nghề thủ công truyền thống dệt, gốm được du khách đánh giá rất cao và tạo ra được những ấn tượng sâu sắc khi mà du khách được thưởng thức sản phẩm du lịch này vào ban đêm tại di tích tháp Pô Sah Inư" - ông Dũng nhấn mạnh.

Không chỉ có Khu du lịch Bàu Trắng U&Me, Khu di tích tháp Pô Sah Inư mà nhiều resort và các điểm tham quan khác ở khu vực Mũi Né, Tiến Thành, Phan Thiết… cũng chọn nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số để làm đa dạng hoá sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 42.000 người dân tộc Chăm, sinh sống tập trung ở khu vực tỉnh Bình Thuận trước đây. Thời gian gần đây, nghệ thuật truyền thống Chăm đóng vai trò then chốt trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Việc biến các di sản này thành trải nghiệm thực tế không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn tạo ra các sản phẩm lưu niệm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn và bền vững cho ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.