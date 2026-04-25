Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội”

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” là một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Không chỉ tái hiện sinh động những giá trị truyền thống, sự kiện còn đóng vai trò lan tỏa bản sắc văn hóa vùng đất cội nguồn, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Hoạt động quy tụ 18 đoàn nghệ thuật quần chúng, đại diện cho các cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia của hơn 1.500 diễn viên, nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Mỗi đoàn dàn dựng một xe lưu động mang theo mô hình biểu trưng riêng, tạo nên bức tranh diễu hành đầy màu sắc.

Mỗi đoàn đều mang đến phần tái hiện những di sản văn hóa đặc trưng của địa phương.

Các đoàn đã diễu hành qua những trục đường trung tâm như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú,... và dừng lại trình diễn tại khu vực sân khấu chính trước Công viên Văn Lang. Việc lựa chọn hình thức trình diễn đường phố tuy đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, đầu tư nghiêm túc về thời gian và công sức tập luyện, nhưng cũng đã đưa di sản đến gần hơn với du khách, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Tham gia đoàn trình diễn, bạn Vũ Lan Hương (dân tộc Dao Quần chẹt), chia sẻ: “Là người con của tỉnh Hòa Bình trước đây, tôi rất vui và tự hào khi được tham gia tái hiện những nét văn hóa quê hương. Chúng tôi đã tập luyện rất nghiêm túc để khi hợp luyện có thể di chuyển đồng đều, mang đến những phần trình diễn đẹp mắt nhất cho khán giả”.

Những di sản văn hóa được tái hiện hết sức phong phú, trải dài từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, không gian lễ hội hát Xoan, đến các lễ hội tiêu biểu như Lễ hội Xên Mường của đồng bào dân tộc Thái, Lễ hội Đình Khênh, Khai Hạ của người Mường…, cùng nhiều lễ hội đặc sắc của các dân tộc khác. Bên cạnh đó, các hoạt động tái hiện đời sống lao động, sản xuất, trò chơi dân gian và nghề truyền thống như nghề làm nón lá Sai Nga, cũng góp phần khắc họa sinh động bức tranh văn hóa đa sắc của vùng Đất Tổ.

Chị Bùi Lan Anh (xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Tôi rất vui và háo hức khi chờ đợi đoàn xe của quê hương mình. Tôi càng tự hào hơn khi bản sắc văn hóa quê hương được lan tỏa, để nhiều người biết đến những nét đẹp truyền thống của quê hương tôi”.

Chương trình khép lại bằng màn hát múa tập thể với chủ đề “Con rồng cháu tiên - Cùng nhau ta thắp sáng”, để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả. Sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng Đất Tổ thân thiện, mến khách - một miền đất giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển du lịch đến gần hơn với công chúng.