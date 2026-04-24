Phú Thọ đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách dịp Lễ hội Đền Hùng 2026

Năm nay, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với quy mô rộng lớn, trong không gian phát triển mới cả về địa lý, văn hóa và tiềm năng sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Chương trình khai mạc với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.

Bên cạnh đó là đa dạng các hoạt động văn hoá, thể thao như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2026; Các hoạt động thể thao có sự tham gia của hơn 400 vận động viên; Hội trại văn hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, với sự tham gia của 18 cụm xã, phường trong tỉnh. Ngoài ra còn có các hoạt động: Hội Sách Đất Tổ; Trưng bày tư liệu với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai”; Trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”; Tour Du lịch đêm “Đền Hùng Linh thiêng nguồn cội”...

Phú Thọ đón chào du khách bằng những hoạt động văn hóa đặc sắc

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 khẳng định, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự đổi mới về quy mô và phương thức tổ chức. Sự kiện không chỉ chứa đựng ý nghĩa tâm linh mà đã vươn tầm trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật đầy sáng tạo. Nhân dân và du khách sẽ được trải nghiệm những hành trình đa dạng và vô cùng đáng nhớ.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho du khách, Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng mô hình du lịch thông minh. Chỉ cần dùng điện thoại di động, nhân dân và du khách lập tức được tiếp cận một kho tư liệu điện tử phong phú, được ví như một "hướng dẫn viên du lịch thông minh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác tổ chức lễ hội

“Các ứng dụng số mang đến trải nghiệm chân thực, trực quan, thông qua điện thoại thông minh, chính vì thế chúng em trải nghiệm được nhiều hơn, đầy đủ hơn khi về Đền Hùng”, em Nguyễn Phương Linh, sinh viên Đại học KHXH và NV – ĐHQG Hà Nội chia sẻ.

Một trong những công tác quan trọng là điều tiết giao thông khi lượng người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng là rất lớn. Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng khoa học, điều tiết giao thông từ xa nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại các nút giao cửa ngõ.

Vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội được đặc biệt chú trọng

Về y tế, các chốt sơ cấp cứu lưu động được bố trí dọc theo các tuyến đường, đảm bảo hỗ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra lễ hội cũng được chú trọng đặc biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn tại khu vực sơ chế chế biến thực phẩm, công tác quản lý khám sức khỏe nhân viên cũng như là người quản lý. Bên cạnh đó, hướng dẫn tuyên truyền về luật an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và cũng yêu cầu thực hiện tốt các quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trang trọng, thông qua Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ quyết tâm tạo ấn tượng tốt đẹp về một vùng đất Tổ thân thiện, mến khách trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.