650 con bò sữa tranh một vai diễn trong phim điện ảnh Bò sữa bay

Câu chuyện phim Bò sữa bay diễn ra từ những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, xoay quanh nhóm công nhân thực hiện phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn, thứ được cho là có thể đem lại khoản tiền lớn cho nông trường.

Bên cạnh dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh…, bộ phim còn có một nhân vật đặc biệt là Bông - cô bò sữa giữ vai trò quan trọng trong kịch bản, tác động tới số phận của các tuyến nhân vật và diễn biến câu chuyện.

Ê-kíp Bò sữa bay đã tiếp xúc và “casting” khoảng 650 con bò sữa tại Mộc Châu.

Theo yêu cầu của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, “diễn viên” Bông phải có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đẹp, tính tình thân thiện và gần gũi với con người. Nhà sản xuất Tường Vi cho biết ê-kíp đã ghé nhiều trang trại bò sữa tại Mộc Châu, tiếp xúc và tuyển chọn khoảng 650 con bò.

“Khi nhóm mình đến, đa số các em bò sữa đều sợ, đi lùi vào trong chuồng vì thấy người lạ. Chỉ riêng ‘em’ Bông vui vẻ tiến đến làm quen”, nhà sản xuất kể.

Không chỉ gây chú ý với màn “casting” đặc biệt, Bò sữa bay còn lựa chọn Mộc Châu làm bối cảnh chính. Phim được thực hiện vào tháng 1, thời điểm cận Tết, khi vùng cao nguyên bước vào mùa hoa cải, hoa mận và những đồng cỏ yến mạch.

Bông là “diễn viên” bốn chân giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện của Bò sữa bay.

Theo thiết kế mỹ thuật Thái Hoàng Anh Dũng, bộ phim được định hình với tông xanh lam, kết hợp chất retro với một số yếu tố siêu thực và viễn tưởng. Giám đốc hình ảnh Hiếu Adi nhận xét những đồng cỏ Mộc Châu không chỉ có sắc xanh lá thông thường mà còn mang sắc xanh lam đặc biệt.

Để phục vụ câu chuyện trải dài từ thời kỳ bao cấp đến những năm 1990, ê-kíp cũng dành nhiều công sức xây dựng bối cảnh. Căn nhà của anh em Trâu do Nguyễn Hùng thủ vai vốn là hai căn nhà gỗ riêng biệt, được mua và ghép lại thành một không gian thống nhất giữa núi rừng Tây Bắc.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm của San, nhân vật do Ngọc Xuân đảm nhận, là một trong những bối cảnh được đầu tư nhiều thời gian. Đoàn phim mất ba tuần để dựng căn phòng tại một thung lũng cỏ biệt lập. Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết khó khăn lớn nằm ở khâu thiết kế, nhằm tạo nên không gian nghiên cứu sữa mang cảm giác vừa khoa học viễn tưởng, vừa retro và cũ kỹ, phù hợp bối cảnh những năm 1990.

Đoàn phim kỳ công xây dựng các bối cảnh phù hợp với không gian những năm 1990.

Theo kịch bản, đoàn phim còn sử dụng khoảng 10 chiếc xe nhiều chủng loại. Một số xe được tìm ngay tại Mộc Châu rồi sơn sửa, cải tạo cho phù hợp với thời kỳ trong phim. Với những phương tiện đặc thù như xe ca chở công nhân hay xe tải nhỏ, ê-kíp phải tìm kiếm tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Các đạo cụ, vật dụng sinh hoạt và vật tư công xưởng cũng được sưu tầm từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi vận chuyển lên Mộc Châu bằng nhiều chuyến xe đường dài.

Bò sữa bay được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, tác phẩm từng lọt top 5 Phim ngắn CJ 2024 và giành một số giải thưởng tại các chợ dự án điện ảnh. Phim do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, dự kiến ra rạp từ ngày 6/11/2026.