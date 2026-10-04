Ba tài tử Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron cùng trở lại màn ảnh

Trong Tôi không phải đại sư, Lý Hiện đóng Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia của một gia đình phú thương thời Dân quốc. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi là một thầy bói của tác giả Dịch Chi, khai thác nhóm đề tài “ngũ thuật” gồm sơn, y, mệnh, tướng, bốc - chất liệu không thường xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bất chấp lời can ngăn của cha và lời tiên đoán từ một thầy bói mù, Thành Minh vẫn kết hôn với cô đào hát Giang Phi Yến do Lý Nhất Đồng thủ vai. Không lâu sau hôn lễ, các thành viên trong gia đình anh liên tiếp gặp biến cố và qua đời. Đứng sau mọi chuyện là Thiên Tướng phái, tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo.

Lý Hiện đảm nhận vai Thượng Quan Thành Minh trong phim Tôi không phải đại sư.

Thay vì đối đầu trực diện, Thành Minh học các thủ thuật giang hồ từ Kim Bất Hoán, nhân vật do Ngô Cương đảm nhận, rồi dùng chính những thủ đoạn đó để giăng bẫy ngược đối phương. Câu chuyện vì thế liên tục xoay quanh những màn đấu trí giữa các nhân vật.

Lý Nhất Đồng cũng thay đổi hình ảnh khi vào vai Giang Phi Yến. Bề ngoài là một đào hát, nhân vật này thực chất có liên hệ với Thiên Tướng phái. Cuộc gặp lại giữa Phi Yến và Thành Minh đẩy cả hai vào thế vừa đối đầu, vừa thăm dò lẫn nhau.

Liệu pháp chết người khai thác câu chuyện báo thù gắn với kỹ thuật massage truyền thống Thái Lan.

Trong khi Tôi không phải đại sư mang màu sắc bí ẩn, Chuyến xe tâm tình của Cha Tae Hyun lại đi theo hướng nhẹ nhàng hơn. Nam diễn viên sinh năm 1976 vào vai tài xế Go, người mỗi ngày đón những hành khách khác nhau trên chiếc taxi của mình.

Mỗi tập phim tập trung vào một vị khách cùng câu chuyện riêng, từ cô nhân viên làm thêm trong bộ đồ thú bông ở công viên giải trí đến người phụ nữ chạy bộ một mình bên sông Hàn hay nữ diễn viên từng nổi tiếng nhưng dần bị lãng quên. Tài xế Go chủ yếu lắng nghe và bật những ca khúc do hành khách lựa chọn.

Âm nhạc trở thành một phần quan trọng của bộ phim khi mỗi tập có một ca khúc chủ đề riêng, trải dài qua nhiều thế hệ nhạc Hàn. Băng cassette, CD và đĩa than cũng xuất hiện như những chi tiết gợi nhắc thói quen nghe nhạc trước đây. Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Lee Mose và là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cha Tae Hyun vào vai tài xế Go trong phim Chuyến xe tâm tình.

Ở mảng phim Thái Lan, Liệu pháp chết người khai thác đề tài báo thù nhưng sử dụng một chất liệu khá đặc biệt: kỹ thuật massage truyền thống Thái Lan. Trong phim, kỹ năng vốn dùng để chữa lành lại trở thành phương thức chiến đấu.

Charlette Wasita vào vai Hattha, cô gái Phuket tốt nghiệp ngành y học cổ truyền Thái Lan. Nhân vật luyện yoga và phương pháp tự xoa bóp “ruesi dat ton”, đồng thời nắm rõ các huyệt trên cơ thể. Sau khi bị thế lực ngầm tước đoạt nhiều thứ, Hattha sử dụng chính kỹ năng của mình để đòi lại công bằng.

Đối đầu với cô là Phat do Tate Myron thủ vai, người thành thạo súng và cận chiến. Đây cũng là lần đầu Tate Myron và Charlette Wasita hợp tác trên màn ảnh. Tate mang hai dòng máu Thái Lan - Anh, trong khi Charlette là người Thái Lan - Đức.

Ba bộ phim Tôi không phải đại sư, Chuyến xe tâm tình và Liệu pháp chết người hiện được phát trên FPT Play trong tháng 10, với phụ đề và thuyết minh.