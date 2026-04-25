Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

Thứ Bảy, 10:19, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 2, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu mèo máy huyền thoại khi không chỉ dẫn đầu phòng vé mà còn nhận về loạt phản hồi tích cực từ khán giả.

Ngay trong tuần công chiếu đầu tiên, bộ phim đã thu về gần 800 triệu yên và lập tức vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần tại Nhật. Không dừng lại ở hiệu ứng mở màn, tác phẩm duy trì phong độ ổn định khi liên tục góp mặt trong top 3 phim ăn khách nhất từ ngày 28/2 đến 12/4.

Đáng chú ý, từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 sau khi ra mắt, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” liên tiếp giữ vị trí quán quân doanh thu cuối tuần, cho thấy sức “giữ nhiệt” ấn tượng của một thương hiệu đã gắn bó nhiều thế hệ khán giả. Chỉ sau 52 ngày công chiếu, bộ phim đã thu hút hơn 3,18 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu gần 4 tỷ yên – con số tiếp tục củng cố vị thế Doraemon như một trong những thương hiệu hoạt hình ổn định và bền vững nhất tại Nhật Bản. 

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, bộ phim còn ghi điểm ở mặt chất lượng nội dung. Trên các nền tảng đánh giá uy tín như Eiga.com và Filmarks, tác phẩm nhận lần lượt 3.5 và 3.7 điểm. Nhiều khán giả nhận xét đây là một bản remake chỉn chu, mạch lạc hơn so với phiên bản gốc, đặc biệt trong cách dẫn dắt câu chuyện và nhịp phim.

Bối cảnh dưới đáy biển được mở rộng với sự xuất hiện của “liên bang Mu” giúp thế giới trong phim trở nên rõ nét và giàu chiều sâu hơn. Câu chuyện cũng được làm mới bằng việc bổ sung nhiều chi tiết về hệ sinh thái và công nghệ, giúp khán giả hiện đại dễ dàng tiếp cận hơn với hành trình phiêu lưu của Nobita và nhóm bạn.

Yếu tố cảm xúc tiếp tục là điểm nhấn quan trọng. Mối quan hệ giữa con người và công nghệ được khai thác sâu hơn, đặc biệt qua nhân vật Buggy – người máy có hành trình vượt qua giới hạn lập trình để dần hình thành cảm xúc. Những phân đoạn này mang lại nhiều khoảnh khắc cao trào, khiến không ít khán giả xúc động.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh đại dương được nâng cấp đáng kể cũng nhận nhiều lời khen. Không gian dưới đáy biển hiện lên vừa rực rỡ, vừa huyền bí, góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng, đồng thời giữ trọn màu sắc khoa học viễn tưởng đặc trưng của thương hiệu Doraemon. Việc lồng ghép các vấn đề mang tính thời sự như môi trường biển và công nghệ cũng giúp bộ phim vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần, mang đến thông điệp phù hợp với cả khán giả nhỏ tuổi lẫn người lớn.

Với cách tiếp cận mới mẻ nhưng vẫn giữ tinh thần quen thuộc, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” không chỉ là một bản làm lại, mà còn là minh chứng cho khả năng làm mới mình của thương hiệu hơn nửa thế kỷ tuổi. Thành công về doanh thu cùng phản hồi tích cực từ khán giả một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của Doraemon tại thị trường Nhật Bản, đồng thời hứa hẹn tiếp tục tạo sức hút khi tiến ra các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Nobita lâu đài dưới đáy biển phim điện ảnh Doraemon Doraemon The Movie phòng vé Nhật Bản doanh thu phim Nhật hoạt hình Nhật Bản anime liên bang Mu Buggy remake Doraemon phim hoạt hình 2026
