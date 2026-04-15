"Bước chân vào đời" tập 24: Bà Dung sốc khi gái lạ đưa Quân về

Tập phim lên sóng tối 15/4 mở đầu với tình huống khá căng: Quân (Huỳnh Anh) trong tình trạng say xỉn được một cô gái quen ở quán bar (Hoàng Khánh Ly) lái xe đưa về tận nhà. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn nhanh nhảu chào bà Dung (Quách Thu Phương) là “mẹ”, khiến bà lập tức nghi ngờ và chất vấn gay gắt.

Tuy nhiên, cô gái này không hề lép vế. Cô thẳng thắn “bật lại”, cho rằng bà Dung nên cảm ơn mình vì đã chăm sóc Quân cả đêm và đưa anh về an toàn: “Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ”.

Ở một diễn biến khác, Trang (Ngọc Thủy) rơi vào tình thế khó khăn khi không xoay đủ 20 triệu để bù dự án và đành xin Linh (Vũ Thu Hoài) gia hạn. Bất ngờ, Linh thông báo khoản tiền đã được thanh toán, khiến Trang vỡ òa vui mừng và đoán người giúp mình là Dũng (Hoàng Anh Vũ). Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì Trang lại bị Linh “đá xéo” trước mặt cộng tác viên, nhắc nhở phải cố gắng bằng chính thực lực.

Trong khi đó, cao trào cảm xúc đến khi bà Dung theo Quân đến tận phòng trọ của Thương (Quỳnh Kool). Bà vô cùng tức giận khi thấy con trai vẫn muốn quay lại với người cũ, bất chấp sự ngăn cản của mẹ và còn tuyên bố sẽ không để mẹ làm tổn thương Thương thêm lần nào nữa.

Trái với căng thẳng, Thương lại khiến mọi thứ lắng xuống bằng những lời đầy thấu hiểu: “Anh đừng nghĩ về bác như thế… Mẹ anh rất lo cho anh. Nếu là em, em cũng sợ con mình yêu sai người, sợ con mình khổ. Có thể cả em và anh đều tổn thương, nhưng bác cũng có nỗi khổ tâm riêng”.

Chính những lời chân thành này đã khiến bà Dung xúc động đến rơi nước mắt và bắt đầu nhìn Thương bằng ánh mắt khác.

Liệu bà Dung có thay đổi hoàn toàn và chấp nhận chuyện tình của Quân – Thương? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 24 Bước chân vào đời, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.