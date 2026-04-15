中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Bước chân vào đời" tập 24: Bà Dung sốc khi gái lạ đưa Quân về

Thứ Tư, 08:39, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 24 "Bước chân vào đời", bà Dung không chỉ “đụng độ” gay gắt với cô gái qua đêm cùng Quân mà còn dần thay đổi cách nhìn về Thương.

Tập phim lên sóng tối 15/4 mở đầu với tình huống khá căng: Quân (Huỳnh Anh) trong tình trạng say xỉn được một cô gái quen ở quán bar (Hoàng Khánh Ly) lái xe đưa về tận nhà. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn nhanh nhảu chào bà Dung (Quách Thu Phương) là “mẹ”, khiến bà lập tức nghi ngờ và chất vấn gay gắt.

buoc chan vao doi tap 24 ba dung soc khi gai la dua quan ve hinh anh 1
buoc chan vao doi tap 24 ba dung soc khi gai la dua quan ve hinh anh 2

Tuy nhiên, cô gái này không hề lép vế. Cô thẳng thắn “bật lại”, cho rằng bà Dung nên cảm ơn mình vì đã chăm sóc Quân cả đêm và đưa anh về an toàn: “Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ”.

Ở một diễn biến khác, Trang (Ngọc Thủy) rơi vào tình thế khó khăn khi không xoay đủ 20 triệu để bù dự án và đành xin Linh (Vũ Thu Hoài) gia hạn. Bất ngờ, Linh thông báo khoản tiền đã được thanh toán, khiến Trang vỡ òa vui mừng và đoán người giúp mình là Dũng (Hoàng Anh Vũ). Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì Trang lại bị Linh “đá xéo” trước mặt cộng tác viên, nhắc nhở phải cố gắng bằng chính thực lực.

Trong khi đó, cao trào cảm xúc đến khi bà Dung theo Quân đến tận phòng trọ của Thương (Quỳnh Kool). Bà vô cùng tức giận khi thấy con trai vẫn muốn quay lại với người cũ, bất chấp sự ngăn cản của mẹ và còn tuyên bố sẽ không để mẹ làm tổn thương Thương thêm lần nào nữa.

 

Trái với căng thẳng, Thương lại khiến mọi thứ lắng xuống bằng những lời đầy thấu hiểu: “Anh đừng nghĩ về bác như thế… Mẹ anh rất lo cho anh. Nếu là em, em cũng sợ con mình yêu sai người, sợ con mình khổ. Có thể cả em và anh đều tổn thương, nhưng bác cũng có nỗi khổ tâm riêng”.

Chính những lời chân thành này đã khiến bà Dung xúc động đến rơi nước mắt và bắt đầu nhìn Thương bằng ánh mắt khác.

Liệu bà Dung có thay đổi hoàn toàn và chấp nhận chuyện tình của Quân – Thương? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 24 Bước chân vào đời, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Bước chân vào đời" tập 22: Thương lấy lòng mẹ Lâm, bị mỉa mai nịnh sếp
Sao Việt 12/4: Quỳnh Kool lên tiếng khi bị chê khóc nhiều trong Bước chân vào đời
Ngọc Thủy "Bước chân vào đời": Mặc áo 30.000đ, mua đồ 300.000đ phải đắn đo
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc