“Bước chân vào đời” tập 23: Thương khóc vì nghĩ Quân đã có tình mới

Trong "Bước chân vào đời" tập 23 lên sóng tối nay, sau biến cố chia tay, Thương chưa kịp nguôi ngoai thì lại phải đối diện cú sốc mới. Trong một lần đến quán bar, Trang (Ngọc Thủy) vô tình bắt gặp Quân (Huỳnh Anh) trong tình trạng say xỉn, được một cô gái lạ dìu đi. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị Trang ghi lại và gửi cho Thương. Chứng kiến hình ảnh người cũ bên cạnh cô gái khác, Thương không giấu nổi tổn thương vì nghĩ rằng Quân đã nhanh chóng có tình mới.

Ở một diễn biến khác, Quân chất vấn bà Dung (Quách Thu Phương) về việc có liên quan đến những rắc rối mà Trang đang gặp phải. Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nhanh chóng leo thang khi Quân cho rằng mẹ mình đang “bắt nạt” một cô gái trẻ, trong khi bà Dung lại phản bác gay gắt, cho rằng Thương và Trang đều không đơn giản như vẻ ngoài.

Bà Dung gay gắt: “Con thà tin một đứa con gái không ra gì mà lại không tin mẹ mình sao? Con có hiểu nó là người thế nào không? Hết gạ gẫm con, giờ lại quay sang tiếp cận cả anh con”.

Quân lập tức phản bác: “Không thể có chuyện đó được”.

Bà Dung tiếp tục dồn ép: “Nếu không tin, con cứ gọi cho anh Lâm mà hỏi. Hôm qua giỗ bà ngoại anh ấy, con bé đó cũng có mặt đấy”.

Quân mất bình tĩnh: “Đủ rồi! Đến bao giờ mẹ mới thôi suy nghĩ tiêu cực về Thương? Còn Trang thì liên quan gì mà mẹ hại nó? Con thật sự thất vọng về mẹ”.

Song song đó, Dũng (Hoàng Anh Vũ) thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Trang khi biết cô đang bị chèn ép tại công ty. Trước những áp lực bủa vây, Trang vẫn chọn cách im lặng chịu đựng để không làm phiền người khác, nhưng sự xuất hiện của Dũng phần nào mang đến cho cô chỗ dựa tinh thần. Lời đề nghị “mệt đỡ cho em một chút” của Dũng không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn hé lộ những chuyển biến tình cảm mới.

Tập 23 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.