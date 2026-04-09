Ngọc Thủy “Bước chân vào đời”: Mặc áo 30.000đ, mua đồ 300.000đ phải đắn đo

Diễn viên Ngọc Thủy đang gây chú ý khi vào vai Trang - cô em gái xinh đẹp, thông minh của Thương (Quỳnh Kool) trong “Bước chân vào đời”. Nhân vật tham vọng, nhiều góc cạnh giúp cô được nhắc đến nhiều hơn, dù cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Ít ai biết, để có vai diễn đầu tay này, “em gái” của Quỳnh Kool từng trải qua không ít lần casting thất bại.

Từng trượt casting liên tục, không nghĩ có ngày được chọn vai chính

PV: Trang là vai diễn đầu tay nhưng đã giúp Ngọc Thủy được khán giả chú ý. Cơ duyên nào đưa Thủy đến với vai diễn này?

Ngọc Thủy: Tôi từng đi casting rất nhiều và trượt không ít. Trước khi có vai diễn đầu tay trên truyền hình, tôi có tham gia một số web drama. Nhờ các mối quan hệ trong nghề, tôi được giới thiệu tham gia casting tại VFC.

Trong buổi thử vai, có đạo diễn Danh Dũng cùng các anh chị sản xuất trực tiếp chấm. Tôi được ghép cặp với Sơn Tùng (vai Minh - PV). Sau khi hoàn thành phần thể hiện, tôi nhận thấy mọi người có chút đắn đo. Sau đó, đạo diễn quyết định giữ đúng cặp diễn viên này.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện thêm một đoạn diễn theo yêu cầu. Không khí lúc đó khá thoải mái, mọi người cười nói vui vẻ, nhưng tôi vẫn không nghĩ mình sẽ được chọn vì đã quen với cảm giác trượt vai. Trở về nhà, tôi không kỳ vọng nhiều. Sau khoảng hơn một tuần không có phản hồi, tôi càng chắc rằng mình đã trượt. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận được tin nhắn thông báo kịch bản đã được gửi qua email và hẹn 10 ngày sau gặp để trao đổi thêm. Khi ấy, tôi rất vui và xúc động.

Tôi cho rằng ngay từ buổi casting, khi làm việc cùng Sơn Tùng, chúng tôi đã tạo được sự ăn ý. Những tương tác tự nhiên, những khoảnh khắc ứng biến giữa hai người đã mang lại cảm giác là 2 chị em thật sự. May mắn là cuối cùng cả hai chúng tôi đều được chọn vào vai.

PV: Trang là người cá tính, tham vọng, không ngại toan tính. Thủy có lo lắng việc Trang có thể bị khán giả ghét?

Ngọc Thủy: Trang là một cô gái rất cá tính, đầy tham vọng. Tôi nghĩ đây là vai diễn khá khó với lực diễn của mình vì Trang đứng ở ranh giới rất mong manh giữa đáng thương và đáng ghét. Chỉ cần làm không khéo, khán giả có thể ghét cay đắng, đặt câu hỏi vì sao nhân vật lại có thể như vậy, lại đánh đổi mọi thứ để đạt được ước mơ.

Nhất là ở phân đoạn vào bệnh viện tặng hoa cho anh Trần Lâm. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi cũng đã thấy đây là một tình huống vô duyên: nhân vật đang bị gãy chân nhưng vẫn bị nài nỉ đi làm việc cho công ty. Nhiều người cho rằng tôi diễn lố.

Trong khi vẫn nét diễn đó, ở phân đoạn Trang giải vây cho em trai ở quán ốc, tôi lại được khán giả ủng hộ rất nhiều. Tôi thấy cách thể hiện của mình ở hai đoạn đều như nhau, nhưng khi đặt trong những hoàn cảnh khác nhau thì lại tạo cảm nhận khác biệt; riêng cảnh tặng hoa dễ khiến người xem thấy hơi “ô dề”.

Tôi cũng bàn bạc nhiều với ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn Danh Dũng. Chú định hướng cho tôi rất nhiều, rằng nếu muốn được khán giả thương thì phải nhấn vào khát khao của nhân vật. Chính khát khao đó tạo nên cái đà để nhân vật thực hiện ước mơ và chấp nhận đánh đổi nhiều như vậy, nên phải đánh mạnh vào phần này để khán giả thương.

PV: Làm việc trong một dự án có nhiều diễn viên quen thuộc, Thủy có cảm thấy áp lực không?

Ngọc Thủy: Tôi rất áp lực, luôn nghĩ không biết mình sẽ làm việc với các anh chị như thế nào, liệu mọi người có khó tính không. Khi còn là sinh viên, thậm chí từ thời cấp ba, tôi đã xem các anh chị như anh Mạnh Trường, chị Quỳnh Kool, cô Lan Hương Bông. Mọi người đều có độ phủ sóng nhất định.

Khi bắt đầu làm việc và tiếp xúc, điều đầu tiên là tôi bị “ngợp”, thực sự rất ngợp. Trên phim trường, diễn viên thường có thời gian khớp thoại với nhau, sau đó tập máy rồi mới quay. Nhưng lúc đó, tôi không dám chủ động mở lời rủ anh chị khớp thoại, chỉ cầm kịch bản, ngồi một góc và tự nhẩm phần của mình.

Sau đó, chính các anh chị là người chủ động đến, rủ tôi khớp thoại, bắt chuyện và đùa vui, tạo cảm giác rất ấm áp. Nhờ vậy, khi vào quay, tôi chỉ mất khoảng một, hai buổi đầu để làm quen với môi trường và mọi người. Dần dần, mọi thứ cũng đâu vào đấy.

Đến bây giờ, tôi cảm thấy như một gia đình. Những con người này, những nhân vật này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi thấy mình rất may mắn.

Tôi thấy vui khi khán giả tranh luận về phim

PV: Khi kết hợp với Lưu Huyền Trang trong cảnh đánh ghen khá dữ dội, Thủy có gặp khó khăn gì để giữ được cảm xúc mà vẫn kiểm soát an toàn?

Ngọc Thủy: Tôi nghĩ cứ tát thật để một đúp ăn ngay. Tôi quan niệm khi diễn hết mình thì sẽ nhận lại những thứ xứng đáng. Khán giả cũng phản hồi rằng cảnh đó rất thật, âm thanh rõ đến mức như nghe thấy ngay ở nhà. Tôi thấy hiệu ứng của cảnh đánh ghen rất tốt.

Đây là một cảnh quay rất khó và cũng ám ảnh với tôi. Trước đó, tôi đã biết chị Lưu Huyền Trang là người rất vui tính, nhưng khi vào cảnh, chị chửi và thể hiện rất dữ dội. Nhân vật Trang vốn cá tính, nhưng khi đối diện với nhân vật của chị thì “tắt điện”.

Hai chị em đã phải tập với nhau rất kỹ, từ thoại đến hành động, làm sao vừa diễn chân thật nhưng vẫn phải kiểm soát. Cảnh quay phải lặp lại nhiều lần nên tôi cảm thấy rất áp lực. Trong quá trình quay cũng có sự cố. Khi giật thẻ nhân viên tôi đang đeo, chị Trang vô tình làm tôi bị chảy máu. Lúc đó tôi thực sự rất sợ. Sau này, mỗi khi nhìn chị Lưu Huyền Trang, tôi vẫn bị ám ảnh (cười).

PV: Thời gian qua, phim đang tạo nhiều tranh luận, từ việc Quỳnh Kool bị chê khóc nhiều đến vai bà mẹ của Quách Thu Phương bị “ném đá”. Khi chứng kiến những phản ứng trái chiều đó, Thủy nhìn nhận ra sao?

Ngọc Thủy: Tôi thấy vui khi khán giả tranh luận về phim, vì đó là dấu hiệu cho thấy phim có hiệu ứng tốt. Dù là tích cực hay tiêu cực thì họ vẫn đang quan tâm đến phim của mình. Còn hơn là không ai nói gì, không khen cũng không chê.

Gần đây, có ý kiến cho rằng chị Quỳnh Kool khóc nhiều, hơi yếu đuối. Điều này chắc phải hỏi đạo diễn Danh Dũng. Khi trao đổi, anh giải thích rằng phản ứng như vậy là bình thường, không phải cứ mạnh mẽ là không được khóc.

Còn với cô Quách Thu Phương thì khỏi phải nói, bản thân tôi còn muốn “ném đá” nữa là khán giả. Có những lúc xem, tôi còn muốn lao vào cảnh quay, đoạn nào nhân vật bị mắng là chỉ muốn cho Trang vào “chửi” lại ngay.

PV: Trang trên phim là cô gái rất chăm chút ngoại hình, từ quần áo đến túi xách đều khá chỉn chu, ngoài đời, Thủy có giống nhân vật ở điểm này không?

Ngọc Thủy: Ngoài đời, tôi là người siêu tiết kiệm, thậm chí hơi “hà tiện”. Nhiều người nói lên phim thì trông sang chảnh, nhưng ngoài đời lại rất giản dị. Có khi cái áo tôi mặc chỉ khoảng 30.000 đồng, cái quần cũng chỉ 150.000 đồng mua trên Shopee.

Bây giờ, mỗi khi mua một món đồ trên 300.000 đồng, tôi đều phải suy nghĩ rất nhiều, vì còn quá nhiều thứ phải trang trải.

PV: Trong bối cảnh tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng khắt khe, nhiều diễn viên trẻ chịu áp lực phải hoàn thiện ngoại hình, bản thân Thủy có từng nghĩ đến việc thay đổi để xinh đẹp hơn không?

Ngọc Thủy: Khi “Bước chân vào đời” lên sóng, có người nói trông tôi còn già hơn cả chị Quỳnh Kool, hay đáng lẽ ra tôi phải đóng vai chị. Nghe vậy tôi cũng giật mình, tự hỏi có nên can thiệp gì không. Nhưng tôi nghĩ điện ảnh bây giờ chuộng vẻ đẹp tự nhiên, nên thôi.

Nếu có già hay chưa đẹp thì đó cũng là những gì bố mẹ cho mình, tôi không muốn can thiệp. Nhiều người còn nói tôi giống diễn viên Khánh Huyền, tôi thấy vui. Ít nhất, khán giả sẽ tò mò, nhớ đến mình nhiều hơn, kiểu “cô bé này là ai mà giống Khánh Huyền vậy”.

Tuy nhiên, tôi nghĩ sự giống nhau chỉ là vài nét trên khuôn mặt. Còn về tính cách hay cách diễn xuất thì mỗi người sẽ có cách thể hiện và cảm nhận nhân vật riêng.

Nếu không có vai Trang, có lẽ tôi đã bỏ nghề

PV: Thủy từng nhiều lần trượt casting trước khi đến với vai Trang. Giai đoạn đó ảnh hưởng đến Thủy như thế nào?

Ngọc Thủy: Sau khi ra trường, trong khi nhiều bạn cùng lớp như Long Vũ, Việt Pháp, Hà Anh đã sớm có dấu ấn trên truyền hình, được khán giả nhớ mặt, còn tôi lại khá mờ nhạt nên rất áp lực. Dù khi còn học, tôi cũng được đánh giá là sinh viên khá, giỏi, nhưng ra trường gần như “mất tích” khoảng hai năm, không ai biết mình đang làm gì.

Có thời gian tôi không dám đi họp lớp vì ngại gặp bạn bè, sợ những câu hỏi kiểu “ra trường xong đi đâu, làm gì”. Thực sự là rất ngại, không dám đối diện. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, giá như ngày mai hay ngày kia mình có thể nổi tiếng ngay để đuổi kịp các bạn, vì họ đã đi xa mình rồi. Nhưng tôi cũng nghĩ mỗi người mỗi số, cơ hội đến với ai thì người đó đón nhận, cờ đến tay ai thì người đó phất.

Tôi rất biết ơn đạo diễn Danh Dũng và ê-kíp đã cho tôi vai Trang. Đây giống như một “nốt son” trong giai đoạn hiện tại, khi trước đó tôi đã trải qua rất nhiều hy vọng rồi lại thất vọng vì chưa được khán giả biết đến. Nếu không có vai diễn này, có lẽ tôi đã nghĩ đến việc tìm một công việc khác để làm. Vai diễn này giúp tôi có thêm niềm tin rằng mình đã đi đúng con đường và chỉ cần tiếp tục cố gắng.

PV: Là một diễn viên nữ trẻ, Thủy có từng đối mặt hoặc lo lắng về những “cám dỗ” trong nghề?

Ngọc Thủy: Tôi nghĩ là chắc chắn có những điều đó. Quan trọng là mình khôn khéo như thế nào để không mất lòng người khác mà vẫn làm được công việc của mình. Làm nghề này cũng nhiều áp lực nên đôi khi phải khéo léo một chút.

Với tôi, ranh giới giữa tận dụng cơ hội và đánh đổi là điều rất khó. Càng vào nghề, càng nhiều cơ hội mời gọi, có những thứ chỉ cần làm một việc nào đó là có thể đạt được, trong khi người khác phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Nhưng để có được, đôi khi phải đánh đổi những điều mà họ muốn.

Còn tôi, tôi không nghĩ mình có thể đánh đổi. Tôi muốn đi lên bằng thực lực của mình, vì nếu đánh đổi thì cảm thấy không công bằng với người khác. Tôi coi nghệ thuật là một đường đua cạnh tranh lành mạnh, như vậy mới có ý nghĩa. Đi đường tắt có thể nhanh đến đích, nhưng với tôi thì như vậy lại không còn thú vị.

PV: Hiện tại, Thủy có đang trong mối quan hệ tình cảm nào không?

Ngọc Thủy: Tôi nghĩ mình sẽ giữ kín chuyện tình cảm. Nếu có người yêu thì tôi sẽ không công khai, chỉ khi cưới mới chia sẻ. Vì nếu đưa một người ra trước truyền thông rồi sau này lại cưới người khác thì sẽ không công bằng với người mình chọn. Hy vọng sau này, khi có thể, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

Ở thời điểm hiện tại, khi mới bước vào nghề và đang ở độ tuổi đẹp, tôi sẽ ưu tiên sự nghiệp hơn. Vì có sự nghiệp, mình mới có sự vững vàng để lo cho cuộc sống. Người đồng hành với tôi trong giai đoạn này cũng cần thấu hiểu điều đó, không đòi hỏi quá nhiều về thời gian, vì công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian của tôi.

PV: Xin cảm ơn Ngọc Thủy!