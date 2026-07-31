Cuộc chiến bảo vệ mộ Vua Đinh hiện lên dữ dội trên màn ảnh rộng

Tối 30/7, phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” công bố trailer chính thức dài 2 phút 30 giây cùng ba trích đoạn đặc biệt. Những hình ảnh đầu tiên mở ra bức tranh Đại Cồ Việt đầy biến động sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn.

Trong trailer, 99 cỗ quan tài lặng lẽ rời Hoa Lư theo bảy hướng, mang theo sứ mệnh bảo vệ bí mật về nơi an táng Vua Đinh. Hành trình này nhanh chóng bị cuốn vào những cuộc truy đuổi, giao tranh và hiểm nguy khi các thế lực thù địch tìm cách giành lấy bí mật của triều đình.

Chỉ trong hơn hai phút, trailer liên tục giới thiệu các màn cận chiến, đấu binh khí và những cuộc đối đầu quyết liệt do đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo. Không gian chiến trường cổ đại hiện lên giữa khói lửa, những vùng đất điêu tàn cùng các đại cảnh thiên nhiên được ghi hình tại Ninh Bình.

Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo loạt cảnh võ thuật nghẹt thở trong Hộ linh tráng sĩ

Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim nhấn mạnh lòng trung thành, nghĩa lớn, tình yêu và sự hy sinh của những người nhận nhiệm vụ bảo vệ linh cữu nhà vua. Một lời thoại trong trailer hé lộ ý nghĩa đặc biệt của sứ mệnh này: “Linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực thù địch phá hoại. Nếu để bí mật đó rơi vào tay giặc thì dẫu chúng ta có bảo vệ được kinh thành, con cháu chúng ta vẫn phải ngàn đời làm nô lệ”.

Ba trích đoạn được giới thiệu sau trailer tiếp tục mở rộng câu chuyện của phim. Khán giả được chứng kiến không khí náo nhiệt, đậm màu sắc văn hóa dân gian của lễ hội Cướp Phết, thời khắc các tráng sĩ nhận nhiệm vụ và cuộc chiến sinh tử của nhóm Tráng sĩ sông nước.

Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cho biết quá trình tập luyện đã tạo ra sự thay đổi lớn cho hai diễn viên chính. Anh chia sẻ: “Nếu như có cơ hội để quay về những ngày đầu tiên tập luyện của hai diễn viên chính, thì các bạn sẽ rất bất ngờ khi so với những màn hành động của các bạn trong phim”.

Tuấn Trần và Trần Thiên Tú cũng nhắc lại những ngày tập luyện, quay phim với nhiều mồ hôi và chấn thương tại Ninh Bình. Hai diễn viên cho biết họ tự hào khi được sống cùng nhân vật trong một tác phẩm huyền sử có quy mô lớn.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết đoàn phim đã nhận được sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành và người dân Ninh Bình trong suốt quá trình sản xuất. Anh nói: “Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người thì chi phí để sản xuất được phim này có thể phải tầm 200 tỷ đồng. Chính vì vậy, với tôi, đây là sản phẩm của tập thể”.

NSND Tự Long cũng lên tiếng trước những ý kiến xoay quanh yếu tố lịch sử và phục trang của phim. Theo nam nghệ sĩ, những trang phục được đưa lên màn ảnh là một phần hình ảnh của dân tộc Việt Nam từ nghìn năm trước. Anh kỳ vọng bộ phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử để nhiều thế hệ khán giả thêm hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc.

Trong khi đó, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cho biết cô mong muốn xây dựng hình ảnh một vị hoàng hậu mang sứ mệnh đặc biệt trong thời khắc quan trọng của lịch sử đất Việt. Nữ diễn viên khẳng định đã cố gắng “đến 200% năng lực” để hoàn thành vai diễn, xem đây không chỉ là một nhân vật điện ảnh mà còn là trách nhiệm của một người con đất Việt.

Nhạc phim “Tráng sĩ ca” do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác, ca sĩ Đông Hùng thể hiện cùng dàn diễn viên nam của phim. MV dự kiến phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến từ ngày 6/8.

“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” quy tụ Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long cùng nhiều diễn viên khác. Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/8 với định dạng IMAX và định dạng tiêu chuẩn.