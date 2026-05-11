"Đại tiệc trăng máu 8" - phim Miu Lê đóng vai chính có nguy cơ lỗ vốn

Thứ Hai, 20:38, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt tại phòng vé sau giai đoạn khởi đầu. Sau 3 tuần công chiếu, tác phẩm ghi nhận doanh thu hơn 32,5 tỷ đồng.

Phim chính thức mở bán vé từ ngày 23/4 và phải cạnh tranh trực tiếp với loạt đối thủ ngoài rạp như "Heo năm móng", "Phí Phông" và "Anh hùng". Thời điểm đầu, tác phẩm có lượng vé đặt trước tương đối khả quan, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng chậm lại và rơi khỏi nhóm dẫn đầu.

Những ngày gần đây, "Đại tiệc trăng máu 8" ghi nhận tình trạng bán vé nhỏ giọt, số suất chiếu cũng bị thu hẹp đáng kể. Trong ngày 11/5, bộ phim chỉ còn khoảng 294 suất chiếu và thu về hơn 100 triệu đồng – mức doanh thu ngày được đánh giá là khá thấp so với kỳ vọng ban đầu.

Dai tiec trang mau 8 - phim miu le dong vai chinh co nguy co lo von hinh anh 1
Miu Lê trong phim "Đại tiệc trăng máu 8"

"Đại tiệc trăng máu 8" theo chân đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn), một người làm nghề từng bị gắn mác “phim rác”, nay quyết tâm thực hiện một dự án kinh dị để tìm lại vị trí và sự công nhận từ gia đình. Với anh, bộ phim không chỉ là công việc mà còn là cơ hội sửa sai. Trong phim, Miu Lê đóng nữ chính, vào vai một TikToker sống ảo.

Trước đó, phim được đánh giá có ý tưởng khá độc đáo và chất lượng ổn so với mặt bằng phim Việt hiện nay. Tác phẩm gây chú ý với cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều mảng miếng hài giải trí, cùng sự xuất hiện của loạt cameo nổi tiếng như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn và Hồng Ánh.

Ở khía cạnh diễn xuất, dàn cast được nhận xét hoàn thành tròn vai, tạo được sự ăn ý trong nhiều phân đoạn, góp phần giúp câu chuyện có độ giải trí nhất định. Tuy nhiên, phim vẫn chưa tạo được sức bật mạnh về mặt doanh thu.

Theo một số phân tích từ thị trường, nguyên nhân khiến tác phẩm chưa đạt hiệu quả cao đến từ nhiều yếu tố. Trong đó có cách truyền thông chưa thật sự tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng, trong khi đây lại là một bộ phim có tính thể nghiệm, khá kén khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, phong cách hài giễu nhại mang tính chuyên môn của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được cho là còn tương đối xa lạ với thị hiếu số đông. Việc suất chiếu giảm cũng khiến phim gặp khó trong việc tiếp cận khán giả mới.

Một điểm đáng chú ý nằm ở cấu trúc kể chuyện của phim khi lựa chọn hình thức “phim trong phim”, với phần mở đầu kéo dài, tạo cảm giác rối và khó tiếp cận nhằm phục vụ cú “lật” ở phần sau. Tuy nhiên, trong bối cảnh khán giả hiện nay quen với nhịp phim nhanh, lựa chọn này trở thành rào cản.

Không ít người xem thiếu kiên nhẫn đã bỏ dở trải nghiệm ngay từ nửa đầu phim, khiến hiệu ứng truyền miệng không đạt được như kỳ vọng. Điều này cũng góp phần khiến đà tăng doanh thu của "Đại tiệc trăng máu 8" chậm lại rõ rệt trong giai đoạn nước rút tại phòng vé.

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy
VOV.VN - Lực lượng chức năng Công an Hải Phòng xác định ca sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) sinh năm 1991 cùng nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

VOV.VN - Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê) làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy.

